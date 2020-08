Mau Montaner (Mau y Ricky) nos desvela sus gustos de adolescente

Una serie que veías: Rocket Power, ¡me encantaba! También Dragon Ball Z.

Una película: Titanic.

Un crush: Bueno, me acuerdo que me encantaba Elisha Cuthbert. Ella estuvo en un programa de ciencia en Nickelodeon y cuando creció hizo la película The Girl Next Door (La vecinita de al lado). Guapísima. Carmen Elektra también.

Un viaje que recuerdes: Me acuerdo de las primeras veces que iba a Miami. Yo vivía en Venezuela y me acuerdo de esos momentos por primera vez en Miami. En aquel apartamento al que nos fuimos. Precisamente me acuerdo que veíamos Dragon Ball Z y Rocket Power mientras me comía unos wafles. De hecho, hasta me acuerdo de los platos de plástico donde me los tomaba de los Looney Toons.

En el colegio era el más: Amigable. Yo siempre fui el amigo de todo el mundo. No era el popular, pero era amigo de todo el mundo.

Un disco: El de Eminem.

Un videojuego: El Gran Turismo.

Un libro: La verdad es que en aquel momento no leía mucho, así que no sé decirte ninguno.

¿Estarían contentos el Mau adolescente de dónde ha llegado? El niño que era yo no se creería lo que estoy viviendo ahora mismo. Tampoco se creería lo de la cuarentena. Gracias a Dios he tenido una vida muy distinta a lo que me imaginé. De pequeño soñé con lujos y cosas que me di cuenta que, ahora, no son la felicidad. Yo veía carros y cosas con las que soñaba de pequeño. Yo ahora vivo feliz porque me di cuenta de que lo que quería era impactar en la vida de la gente con mi música. Eso es lo que me hace feliz.