Lola Índigo tiene la capacidad de que cada vez que lanza un nuevo tema, además de convertirlo en un éxito musical, también lo consagra como uno de los temas más bailados y bailables del momento. Aunque seguir sus coreografías no sea una tarea al alcance de todos…

En esta ocasión ha sido Trendy, su último single en compañía de RVFV y del que prácticamente acabamos de conocer algunas imágenes inéditas, el que está haciendo mover las caderas absolutamente a todos, tal y como demuestra la propia Lola Índigo en sus stories de Instagram, donde comparte cómo muchos de sus fans se atreven a darlo todo al ritmo de este sencillo.

Aunque si hay alguien a quien probablemente no se le resista ningún paso de baile del nuevo éxito de Lola Índigo es a Normani. Y es que, la ex Fifth Harmony ha hecho toda una demostración de sus dotes para la danza al ritmo de la nueva canción de la española y con el videoclip rodado en el desierto de Almería de fondo. De hecho, ha sido Lola Índigo quien ha no ha dudado en compartir el vídeo con el mensaje de "Si Normani lo dice" y un emoji de un corazón como muestra de agradecimiento y de compañerismo. Un baile en el que no han faltado movimientos de lo más sensuales y sugerentes, así como un espagat no apto para los poco flexibles.

Una artista internacional lo da todo al ritmo de Lola Índigo / Instagram @lolaindigo / Instagram

A pesar de todo, bien es cierto que a estas alturas no nos sorprenden las dotes para el baile de Normani, quien ya dejó el listón bien alto en el videoclip de su single debut: Motivation, donde la podíamos ver haciendo todo tipo de acrobacias y piruetas con las que dejaba claro que es toda una deportista. Y es que, al igual que Lola Índigo, ella es uno de esos artistas que demuestran que no solo son capaces de cantar, sino que también nos dejan sin palabras con sus puestas de escena.

De lo que no cabe duda es de que la música en castellano, especialmente la música urbana, ya no entiende de fronteras. Y esta vez, Trendy ha sido la canción protagonista.

¡Bravo por todos los bailarines y bailarinas!