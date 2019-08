Lo que se esconde detrás del nuevo videoclip de Normani

Las novedades musicales del pasado viernes vinieron cargaditas: que si la colaboración de Rosalía y Ozuna, que si la canción de Taylor Swift que da nombre a su próximo disco, que si un tema inédito de Miley Cyrus…Y, aunque todos estos hits potenciales nos entusiasmaron, hubo uno en concreto que nos dejó con la boca abierta y no fue otro que Motivation, el nuevo single de Normani Kordei.

Videoclip oficial de Motivation, de Normani

La ex de Fifth Harmony está empeñada en reventar la escena musical con su música y esos movimientos imposibles que solo unas pocas son capaces de reproducir. Y lo cierto es que, para no faltar a la verdad, va por buen camino.

Motivation nos ha gustado mucho, pero es que su videoclip, siendo sencillo y con el presupuesto justo, consigue sacar todo el potencial de Normani.

Tres días después de su estreno, el vídeo está a punto de alcanzar los 14 millones de reproducciones en Youtube, con una aceptación muy positiva por parte del público. De hecho algunos ya la han nombrado sucesora de la mismísma Beyoncé. Tanto ha gustado que la propia artista ha querido compartir los secretos que esconde el videoclip, pues, a pesar de lo que pueda parecer, no ha sido nada fácil llevar a cabo esta producción.

Para empezar, Normani asegura que grabó el videoclip durante su gira de conciertos y en unas condiciones extremas: "Durmiendo cuatro horas, con solo dos días de ensayos y tomando 5 cafés".

Además, la cantante desvela que hubo una secuencia concreta del videoclip que la grabaron sin música. ¿La razón? Evitar cualquier filtración. "No podía arriesgarme a que la canción se filtrase", explica en su cuenta oficial de Instagram. Esta es la escena a la que hace referencia:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Normani (@normani) el 18 Ago, 2019 a las 7:46 PDT

"Tantas noches sin dormir trabajando muy duro en esta canción para mis fans. Chicos, los quiero tanto", termina Normani para después añadir que Motivation es solo el principio de todo lo que está por venir: "Prometo que esto es solo el comienzo".