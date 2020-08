Harry Styles consigue su primer nº1 en Estados Unidos

Conocimos a Harry Styles siendo tan solo un adolescente y formando parte de la boy band más exitosa de la última década: One Direction. El británico siempre llamó la atención por su carisma, su elegancia a la hora de vestir y, por supuesto, su enorme talento a la hora de subirse a un escenario.

Cuando One Direction decidió poner fin y los integrantes comenzaron una nueva etapa en solitaria, Harry lanzó un impresionante disco que convenció a la crítica con su nombre. Dos años después, en 2019, el cantante volvió a la música y lo hizo con un traba impecable: Fine Line.

Este nuevo álbum ha traído grandes canciones como Adore You o Lights Up, pero si hay un tema que no ha parado de sonar ha sido Watermelon Sugar. De hecho, tan buena ha sido su acogida este verano, que la canción se ha posicionado en lo más alto de la lista Billboard.

De este modo, Watermelon Sugar se ha convertido en el primer número 1 en solitario de Harry Styles en el famoso chart estadounidense. ¡Y no nos extraña! El británico lanzó el vídeo el pasado mes de mayo, en plena crisis de coronavirus, rindiendo homenaje al contacto físico. Eso sí, el vídeo fue rodado mucho antes de la crisis sanitaria, tal y como ha asegurado en varias ocasiones. Ahora Watermelon Sugar suma más de 80 millones de reproducciones en Youtube. ¡Nada mal!

Harry ha conseguido desbancar a Taylor Swift y su Folklore de la lista. La estadounidense sacó álbum por sorpresa consiguiendo todo tipo de récords, por lo que el mérito de Harry es aún mayor. Se trata del segundo One Direction que consigue alcanzar la cima de la lista Billboard en solitario. Zayn lo consiguió con Pillowtalk en 2016.

Tras que Billboard desvelase la nueva lista, las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitaciones hacia el británico bajo el hashtag #ProudOfHarry y #CongratulationsHarry. Sin duda, el cantante tiene motivos para celebrar este mérito.