Rosalía y Normani ya pueden presumir de tener su propia muñeca de las Bratz

Además de Kylie Jenner, Rosalía y Normani han sido las dos cantantes que han revolucionado las redes sociales y los denominados reaction videos de YouTube tras hacer un cameo en WAP, uno de los videoclips más sexis que recordamos hasta la fecha.

Cardi B y Megan Thee Stallion han sido las responsables de reunir en un mismo vídeo a estas dos estrellas de la música, donde ni sus movimientos ni sus looks han pasado desapercibidos. Su repercusión ha sido tal que @martincantos, una artista creativa de Instagram, ha querido inmortalizarlas en forma de Bratz, las muñecas más populares de los 2000. ¡No les falta detalle!

El traje de latex rojo y el tocado en forma de montera que han convertido a Rosalía en una torera flamenca para este clip están plasmados a la perfección en el maniquí. Su breve aparición no ha dejado indiferente a nadie y ha provocado diferentes reacciones tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Lo mismo pasa con la boina y el conjunto de dos piezas con estampado de cuadros que luce Normani. Y es que la ex Fifth Harmony ha hecho toda una demostración de sus dotes para la danza no solo en WAP o Motivation, sino también al ritmo deTrendy, la canción de Lola Índigo y Rvfv.

Las Bratz han vuelto a nuestras vidas una década después para marcar las futuras tendencias de la moda. Solo hay que ver la colección que lanzó Bershka hace un mes.