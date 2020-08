Kylie Jenner ha celebrado su cumpleaños con un topless que ha recibido muchos comentarios

Kylie Jenner ha cumplido esta semana 23 años y, de momento, no han trascendido muchos detalles de su celebración. Lo que sí sabemos es que su edad, en números romanos, XXIII, ha estado muy presente en la celebración. Lo hemos visto sobre su piel, en su vestido, en joyería, en las velas de su tarta…

Y aunque el mejor regalo, como ella misma aseguró con una fotografía indiscutible, es su hija Stormi, seguro que le habrá caído alguno más. ¿Qué se le regala a una persona que lo tiene? Difícil, desde luego, cosas que no se puedan pagar con dinero. Quizás, podemos pensar que la última sesión de fotos que ha publicado ha sido un regalo.

Un día después de cumplir años ha publicado dos fotos de una misma sesión y una de ellas ha impactado en mayor medida. Se trata de un contundente topless que lejos de parecer ordinario, ha sido calificado por muchos como elegante. Es en blanco y negro, nos muestra su cuerpo desnudo de cintura para arriba y añade un tocado con velo que la convierten en una especie de femme fatale del cine más hollywoodiense.

Eso sí, se cubre los pechos con las manos que no era cuestión de sufrir la censura de Instagram. Se trata de una sesión que ha realizado junto a su gran amiga Sasha Samsonova cuya finalidad todavía no está clara porque no han compartido detalles.

Podría ser una sesión para alguna revista, podría ser un regalo de su amiga, o, simplemente, una manera más de celebrar su cumpleaños que podría haber tenido una fiesta de corte retro, como su apariencia en estas fotografías.

Además, ya muestran ese nuevo corte bob por el que ha apostado la empresaria y que tanto le favorece pero que también nos hace viajar al pasado.

Nada que ver con la larga melena que luce en el último vídeo de Cardi B que tanta polémica ha generado por tenerla a ella como parte de las sorpresas que presenta.