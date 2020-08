Samanta Villar y sus anécdotas familiares con ‘Tusa’ de Karol G

Hay momentos en los que ser madre o padre puede ser muy complicado. Tranquilizar a los más peques de la casa no es tarea fácil, sobre todo, cuando han estado tantos meses encerrados debido al confinamiento. La presentadora Samanta Villar lo sabe bien y, como la música calma a las fieras, una de las formas que tiene de divertir a sus hijos es cantarles o, al menos, eso parece.

Eso sí, Samanta es una madre de lo más actualizada y sabe cuáles son las canciones que más suenan. De este modo, la catalana compartía un vídeo en su cuenta de Instagram, donde suma más de 180 mil seguidores y seguidoras, donde aparece cantándole a su hijo uno de los hits de este verano: ni más ni menos que Tusa de Karol G y Nicki Minaj.

“Desactualizada yo??? Si os impactó verme bailar, esperad a oírme cantar. Y graba mi hijo!!! No es un crack?? “, ha escrito Samanta junto al corto vídeo donde se pone a cantar el famoso hit.

No es, ni mucho menos, la primera vez que Samanta demuestra el amor que siente hacia esta canción.

Este mismo lunes, 10 de agosto, la presentadora compartía otro vídeo donde aparecía en el festival de nits del primavera de Barcelona dándolo todo con este tema. ¡Mascarilla, por supuesto, incluida!

“Este es el vídeo que mi hija no puede parar de ver. Ella me descubrió la canción y ahora, cada vez que sena, nos reímos porque es el reggeaton de Violeta”, empieza diciendo Samanta. “La bailo mal, con mascarilla y sin twerking, una pena, pero si os digo que me da igual porque soy tremendamente feliz me quedo corta”, ha continuado diciendo.

Sin duda, Samanta y sus hijos han convertido Tusa en una de las canciones familiares de este verano 2020. ¡Nos encanta!