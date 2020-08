Así ha cambiado Tatyana Ali, la prima de Will Smith en ‘El príncipe de Bel-Air’

¿Recordáis a aquella prima adolescente de Will Smith en El príncipe de Bel-Air? Se llamaba Ashley, era la hermana de Carlton, Hilary y Nicky y acompañó a la familia Banks en los 148 episodios que duró la sitcom.

Su buena relación con Will y algunos momentazos delante de las cámaras (su desmayo, su primer beso, las canciones que nos dedicó...) la convirtieron en uno de los personajes más queridos de la serie. ¿Pero qué ha sido de Tatyana Ali, la actriz que la interpretó?

Si sois auténticos fans de El príncipe de Bel-Air recordaréis que Ashley descubría su potencial como cantante en varios episodios.

Su poderosa voz para el rhytm & blues hizo que la actriz se replanteara su carrera profesional, y poco antes de acabar la serie ya preparaba su debut musical, Kiss the Sky, que se convertiría en disco de oro en ventas en 1999.

Algunas de sus canciones, como Boy you knock me out, en la que también colaboró Will Smith, o Everytime y Daydreamin fueron un auténtico bombazo que arrasaron en la lista de éxitos de la época.

Aunque se dedicó en cuerpo y alma a la música nunca paró de trabajar delante de las cámaras. Participó en películas como Escuela de novatos (2003), Cuentas pendientes (2005) y Camino a la gloria. También en algunos videoclips musicales, como el que Can I Live de Nick Cannon.

Durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2008 apoyó públicamente a Barack Obama y fue una de las voces que participó en la canción Yes We Can, un proyecto ideado por Will.i.am para apoyar la campaña presidencial demócrata.

En 2015 quiso volver a ganar esa fama perdida con los años con la película November Rule, pero fue todo un fracaso. Apartada de los grandes focos mediáticos, Tatyana Ali se casó y anunció que estaba embarazada. Tres años más tarde dio a luz a su segundo hijo.

Hoy en día tiene 41 años, y aunque no la vemos demasiado ni en cine ni en televisión, Ali sigue en activo y muy comprometida con las causas sociales en sus redes sociales. Además, hace un par de meses la vimos en la reunión de Snapchat que organizó Will Smith con el reparto de El príncipe de Bel-Air y actualmente prepara el drama familiar The Reason junto al ganador de un Óscar Louis Gossett Jr. (Oficial y caballero)