El hijo de Isabel, una de las vecinas de Valencia de ‘Callejeros’, cuenta su “terrorífica infancia”

Han pasado trece años desde que conocimos a las vecinas de Valencia. Gracias al programa Callejeros (qué grandes momentos nos regaló) pudimos ver un día en la vida de Isabel, una mujer que tenía que entrar todos los días a casa protegida con un chubasquero para evitar los ataques de su vecina Vicenta. La mujer le tiraba orines y lejía cada vez que pasaba por el portal.

El vídeo se convirtió en uno de los grandes momentos de la televisión española y algunas de las frases de Isabel siguen repitiéndose hoy en día. De hecho, muchos espectadores pensaban que ninguna de las dos vecinas estaba muy cuerda, riéndose del comportamiento de ambas.

Ahora, cuando ha pasado más de una década, parece que el hijo de Vicenta, Jesús, ha querido salir en la defensa de su madre. El joven de 23 años ha querido compartir su visión de los hechos a través de un hilo de Twitter que rápidamente se ha vuelto viral. El joven explica que su madre es una auténtica “heroína” para su hermano y para él.

Nunca pensé que haría este hilo pero allá vamos. Esta es mi madre y hoy os vengo a contar mi terrorífica infancia y como mi madre es una heroína para mi hermano y para mí. Dentro hilo ⬇️⬇️: pic.twitter.com/tGBgbuCB6O — ラストストーリー (@jesus_GD97) August 12, 2020

“Nunca pensé que haría este hilo pero allá vamos. Esta es mi madre y hoy os vengo a contar mi terrorífica infancia”, empieza diciendo Jesús. El joven asegura que no lo había contado antes, ni si quiera a su círculo más cercano por temor a lo que le pudieran decir o las burlas hacia su familia.

Jesús continúa explicando nunca se entendió el miedo que pasó su familia en su propia casa, relatando algunos de los episodios más duros que vivió su madre:

“Nuestra vecina nos hizo la vida imposible para que nos fuéramos del piso, nos atemorizaba cada día. Ver a tu madre al límite de la cordura día sí y día también es algo que por desgracia sé. Mi madre luchó cada día por mantenernos a salvo a mi hermano y a mí. Recuerdo un día por la mañana que mi madre volvía de comprar y la vecina se le abalanzó y empezó a arañarle la cara. Mi madre pedía auxilio en medio del rellano, mientras yo la oía a través de la puerta. No podía parar de llorar y de sentirme impotente. Tenía 7 años.”

El joven también explica las razones por las que su madre salía con la bolsa de basura en la cabeza: “A simple vista, puedo entender que pueda parecer divertido y que quede bien como disfraz de Halloween o de Carnaval. Pero imaginaos que a vuestra madre le tiran orines, lejía, productos químicos”.

Aunque su familia tuviese otra casa, Jesús explica que su madre se negó a abandonar aquel piso debido a que era el lugar donde ella se había criado.

Jesús también cuenta lo mal que lo pasaron cuando era tan solo un niño:

“Imaginaos a un chaval de 7 años y a su hermano de 3 años, donde cada día salía tu vecina con un cuchillo o un cubo de lejía a decirte que iba a matar a tu madre. Que en un descuido la iba a tirar por las escaleras, que se andara con ojo por la calle.”

Yo lloré con ella, sentados en el suelo y diciéndole que todo saldría bien, que al final se haría justicia. Por desgracia, la justicia en este país va rápida para algunos y muy lenta para otros. Muchos años tuvieron q pasar para que se hiciera justicia. pic.twitter.com/39olC3gouC — ラストストーリー (@jesus_GD97) August 12, 2020

Con el paso de los años, tras acudir a varios abogados, por fin Vicenta y su familia pudieron descansar tranquilos: “Por desgracia, la justicia en este país va rápida para algunos y muy lenta para otros. Muchos años tuvieron q pasar para que se hiciera justicia.”

Jesús, pide que el mensaje se difunda ya que, durante muchos años, su madre ha sido objeto de burla: “Asumo que mi madre es un meme nacional y no me importa. Me duele cuando la gente se burla de ella, pero entiendo que no lo hacen con maldad porque no conocen la historia completa”.

Hay algunas personas que no se creen que sea su hijo. Esta es una foto de mi madre y yo muy contentos por todo el apoyo recibido. Muchas gracias a todos de verdad. pic.twitter.com/5Z5M9eIDK9 — ラストストーリー (@jesus_GD97) August 12, 2020

Para terminar, ya ante la duda de muchos usuarios y usuarias, Jesús ha compartido una foto con su madre Isabel. “Muchas gracias de verdad a todos”, termina diciendo el joven.