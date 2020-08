Carlos Jean, Mala Rodríguez, Dollar Selmouni y Carolina Yuste anuncian tema: ‘Hasta el cielo’

Cada vez queda menos para que podamos ver la nueva película de Miguel Herrán y Luis Tosar: Hasta el cielo. La película, que se estrena el 2 de septiembre, es una de las grandes apuestas del cine español de este año y contará la historia de Ángel, un chico del extrarradio madrileño que se ve envuelto en un mundo de robos y negocios turbios. Vamos, que tiene toda la pinta de que va a ser una película de acción en toda regla.

¿Y qué no puede faltar en toda película de acción? Una buena banda sonora con hit incluido. ¡Y esta tiene toda la pinta de tenerla! Carlos Jean, Mala Rodríguez, Dollar Selmouni y Carolina Yuste son los encargados de interpretar el tema principal de la película, tal y como os contamos hace unas semanas.

Pues bien, ¡ahora tenemos nuevos detalles! La canción se llamará igual que la cinta, Hasta el cielo, y estará disponible el 20 de agosto en todas las plataformas.

Carlos Jean, quien también ha compuesto toda la banda sonora de la película, ha contado con algunos de los artistas de momento para este tema. Mala Rodríguez, quien ha demostrado ser una de las artistas más completas de la industria española; el rapero Dollar Selmouni, quien además tiene un papel en la cinta; y Carolina Yuste, una de las protagonistas, que ya había demostrado su capacidad vocal en más de una ocasión.

“Creo que hay una palabra que es transversal a la película y a la canción: la pasión” , asegura Carlos en la nota de prensa que acompaña a la notica. “La Mala le ha dado ese toque a la canción para convertirlo en un hitazo y Dollar aporta la parte reflexiva, con su brutal talento para cantar”, ha continuado.

Para Mala Rodríguez, esta canción ha sido "un regalo": Esta canción aporta mucho en mi carrera. Una vez más muestro otra manera de expresarme, y eso es lo que me gusta y me divierte, sacar cosas distintas de mí. Los versos de esta canción me parecen algo elevado”.

El propio Carlos Jean ha compartido con sus seguidores y seguidoras de redes sociales la portada del single, que sigue el mismo estilo visual que el cartel de la película. En ella, vemos a los cuatro artistas guapísimos mirando a cámara.

Tendremos que esperar unos días todavía para poder escuchar la canción, pero estamos seguros que no decepcionará.