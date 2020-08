Chenoa se convierte en Julieta para dedicarle unas preciosas palabras a su Romeo

“¡Ah, Romeo, Romeo! ¿Por qué eres Romeo? Niega a tu padre y rechaza su nombre, o si no, júrame tu amor y ya nunca seré una Capuleto”, decía Julieta en la obra de Shakespeare. Desde el balcón, mirando a su amado, la famosa heroína gritaba el nombre de su amor.

Por suerte, no todas las relaciones tienen un final tan trágico. Otras, terminan comiendo perdices. Es el caso de Chenoa, quien este mismo 2020 iba a pasar por el altar para darse el sí quiero con su pareja, el médico Miguel Sánchez Encinas. Por desgracia, la crisis del coronavirus ha aparecido y al igual que muchas otras parejas, este año no podrán casarse.

Pero eso no ha impedido que Chenoa (además de vestirse de blanco para una revista) continúe disfrutando de su bonita historia de amor. Este mismo jueves, 13 de agosto, la artista ha compartido una foto en su cuenta de Instagram donde aparece asomada en un balcón mirando hacia abajo.

La foto es de hace justo un año, cuando la artista se encontraba en Cantabria. Pero no estaba sola, ¡ni mucho menos! Su Romeo particular estaba al otro lado de la cámara. Ahora, la ex triunfita ha querido compartir la instantánea, dedicándole unas preciosas palabras a su prometido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chenoa (@chenoa) el 13 Ago, 2020 a las 3:36 PDT

“Hace un año en Cantabria te miraba sin parar y un año después no he dejado de hacerlo esté donde esté siempre”, ha escrito la intérprete de Cuando tu vas junto al post. Unas palabras que no han pasado desapercibidas por sus más de 800 mil seguidores. De hecho, son muchos los que han comentado. Estos son solo algunos de los comentarios:

“Mucho amor!!! Y además en mi Tierruca!”

“Qué bonito es el amor cuando es bonito!”

“Giuliettaesa Giuletta Guapa”

“Que bonito leeros, que bonito tanto amor, os lo merecéis tanto. Te quiero Chenoa, leerte feliz me hace feliz.”

“Viva el amor!”

Sin duda, Chenoa se encuentra en un precioso momento personal. ¡Nos encanta verla así de contenta!