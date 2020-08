Aitana, David Bisbal, Doja Cat y Camilo quieren el puesto de Leiva

Solo queda un día para que descubramos quién será el nuevo número 1 de LOS40. Leiva y su Como si fueras a morir mañana consiguieron el pasado sábado posicionarse en lo más alto de la lista, subiendo ocho puestos y quitándole el reinado a Rojo de J Balvin.

Este fin de semana, el madrileño tendrá que defender el top para que otro artista no se lo quite. De este modo, David Bisbal y Aitana con su Si tú la quieres; y Doja Cat con su Say So, podrían volver a sonar desde lo más alto.

Camilo, quien lleva dos semanas seguidas en el número 4 con su Favorito, podría conseguir su primer número 1 en LOS40. Lo haría tras diez semanas subiendo posiciones. Tampoco hay que perder de vista a J Balvin y su Rojo, que suenan esta semana desde el número 5. ¡Todo puede pasar!

Además, esta semana pueden entrar en lista dos temazos: Un día (OneDay) de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy; y Watermelon Sugar de Harry Styles. Dos canciones que están pegando muy fuerte este verano y que pueden revolucionar la lista de LOS40.

Como siempre, además de repasar las cuarenta posiciones de la lista, haremos un viaje en el tiempo musical para conocer qué temas sonaron en lo más alto de LOS40 hace unos años. También pondremos novedades y, por supuesto, escucharemos vuestras votaciones en antena. Esta semana, por llamar a Del 40 al 1, podrás llevarte cuatro entradas para el Parque Warner y la película Rogue One. ¡Nada mal!

Una semana más estará nuestro querido Óscar Martínez, que se encuentra sustituyendo a Tony Aguilar durante sus vacaciones, a partir de las 10:00 de la mañana (una hora menos en Canarias). ¿Te lo vas a perder?