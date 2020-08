El esperado mensaje de Clara Lago a Dani Rovira tras superar el cáncer: "Gracias por dejarme acompañarte"

Dani Rovira llenaba de esperanza y de alegría los corazones del país en este año tan amargo con la más esperada de las noticias, se ha recuperado del cáncer del que había sido diagnosticado. Una victoria en una batalla que conocimos hace dos días y que todos hemos celebrado junto al humorista y actor.

A través de un mensaje cargado de gratitud y lleno del optimismo que le caracteriza, Dani Rovira comunicaba la noticia de su "segundo nacimiento". Un post en el que no faltaban palabras de agradecimiento a la también actriz Clara Lago, su compañera de múltiples proyectos profesionales y pareja sentimental más allá de las pantallas.

Entre agradecimientos al personal sanitario y a todos los mensajes de apoyo, Dani Rovira le dedicaba estas palabras a Clara Lago: "Gracias, compañera, por compartir el peso de la mochila, los avituallamientos y por estas irrepetibles vistas. Gracias por la luz en la noche y la silla en el camino. Y por no soltarme..."

Ahora es ella quien, algunos días más tarde, responde de manera pública a esta demostración de amor. Ha sido a través de sus redes sociales y con un simpático retrato de Dani, donde Clara Lago ha dado rienda suelta a sus sentimientos, expresando a través de estás bonitas palabras toda la mezcla de emociones que está viviendo: "Compañero, no me cabe en el pecho la felicidad de verte llegar a esta línea de meta. Siempre te gustaron los retos (yo te he visto superar muchos de ellos), pero éste, sin duda, era de los más difíciles."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de claralago1 (@claralago1) el 17 Ago, 2020 a las 7:08 PDT

Un mensaje que la actriz continuaba: "Nunca dudé de que lo conseguirías, y de que, además, sabrías ver un buen aprendizaje por el camino. Gracias por dejarme acompañarte, desde la cercanía y la distancia. Ha sido un regalo y un gran aprendizaje para mí también. La incondicionalidad tiene forma de ocho tumbao", así es como Clara Lago además, hace referencia a la fundación para la protección de la naturaleza y los derechos humanos que ambos formaron juntos y que se llama precisamente así, Ochotumbao, haciendo un guiño al símbolo del infinito. Una publicación que ha acompañado por los hashtags #siemprefuerte y #oletúylamadrequeteparió.

Un emotivo texto con el que la actriz ha resaltado la confianza que siempre ha tenido en el actor de que podría superar esta "prueba" a la que ha tenido que enfrentarse. Una buena noticia que llega justamente cuando Clara Lago se encuentra confinada porque uno de sus contactos era un posible positivo en coronavirus, razón por la que ha tenido que dejar de disfrutar de sus vacaciones.

De lo que no cabe duda es de que Dani Rovira y Clara Lago están más unidos que nunca y de que, juntos, podrán superar cualquier adversidad que se les presente.