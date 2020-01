Maluma se deshace en halagos para felicitar el cumpleaños a su ex novia

Maluma está en el foco de la noticia durante los últimos días. Son muchos los asuntos que aparecen vinculados a su nombre, como su última participación en la revisión de La Playa de Myke Towers, en cuyo remix también participa Farruko, su explícito vídeo junto a Farina, sus aventuras como jeque árabe o la posibilidad de hacerse con el primer Premio Grammy de su carrera. Pero, en esta ocasión, es su vida personal la que se encuentra en el punto de mira.

El pasado mes de octubre, se conocía la noticia de que la relación entre Maluma y Natalia Barulich llegaba a su fin, tal y como explicó la propia modelo: "Amo mucho a Juan Luis, pero en este momento necesitamos tomar tiempo para nosotros y nuestras carreras para seguir creciendo como artistas e individuos." Pues tras muchos rumores, en los que aparecía el nombre del futbolista Neymar, parece que su distanciamiento no tiene ni una pizca de rencor de por medio. Más bien todo lo contrario, llegando a florecer algunos rumores de reconciliación. Algo que ya ocurrió en diciembre al salir a la luz unas fotos de la pareja paseando de forma amigable por Los Ángeles.

Sea como sea, el mal rollo no lleva a ninguna parte. Así lo ha debido pensar el creador de Felices los cuatro, quien no ha dudado en felicitar el cumpleaños a su ex pareja con un mensaje de lo más cariñoso sobre una foto de ella en la playa: "Feliz cumpleaños a una de las mejores mujeres que he conocido en mi vida. Tu forma de ser y de amar, son imposibles de encontrar en este mundo. ¡Feliz cumpleaños!"

La felicitación de Maluma a Natalia Barulich. / Instgram @maluma / Instagram

Un mensaje que ha sido de lo más aplaudido por los seguidores del colombiano, quienes se muestran felices de que no haya rencores de por medio y el cariño salga a flote. Algo que también comparte la cumpleañera, Natalia Barulich, quien subió la misma foto a sus historias de Instagram y no dudó en responder a la felicitación de forma clara, concisa y muy amorosa con un: "Te amo JL", acompañado por el emoji de una rosa. Unas imágenes con las que han evidenciado que los finales felices sí son posibles.