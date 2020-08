Beret con Alborán, Leiva, Camilo y Doja Cat, enfrentados

¿Qué planes tienes para esta mañana de sábado de finales de agosto? ¿Playita, piscina, cama hasta la hora del aperitivo…? Sea cual sea el tuyo, harás bien si lo acompañas con la escucha de #Del40al1CocaCola, el programa que repasa la nueva lista de LOS40 y donde, por tanto, suenan las canciones que hay que conocer para estar más al día que nadie.

La pugna por el número uno será encarnizada, aunque garantizamos que no correrá sangre. A día de hoy, el puesto de honor está ocupado por Topic y A7S con Breaking me, una de las canciones que más nos está haciendo bailar este verano. Podría repetir en lo alto, si no le arrebatan la medalla de oro alguno de sus perseguidores. Entre estos, habrá que prestar atención máxima a Doja Cat (#2), Camilo (#3), Leiva (#4) y Beret con Pablo Alborán (#5), de los cuales, solo Camilo y el tándem sevillano-malagueño aún no han tocado techo.

Otros nombres a tener en cuenta son los de Aitana y Morat, Camilo y Rauw Alejandro y Maluma, candidatos de la semana. Podrían insertar en el chart sus nuevos singles, lo que propiciaría varios dobletes (Camilo, Rauw Alejandro) y un triplete (Aitana). Nos consta que los fans de todos ellos ya estáis apoyándolos a tope en Twitter con el HT #MiVoto40. Solo falta saber si esos apoyos son suficientes para que se hagan un hueco en la lista más importante del país.

Por votar en antena regalaremos la peli Han Solo (¡ojo, seguidores de Star Wars!) y cuatro entradas para el Parque Warner de Madrid, que asegura diversión para pequeños y mayores. Claro que para que podáis optar a estos regalazos antes tenéis que llamar al 902 39 40 40. Eso no es todo: novedades, números uno del pasado en La Máquina del Tiempo, noticias y, como siempre, la mejor radio, completan nuestra propuesta. Así que, junto al bañador y la crema solar, échate a la mochila #Del40al1CocaCola.