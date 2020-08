Mariah Carey adelanta su próximo disco con un mensaje de esperanza en "Save the Day"

Estamos todos juntos en esto

Sois mi única esperanza

Y está demasiado dividido, demasiado profundo para entender

Pero si no lo hacemos, dime, ¿quién lo hará?

Oh, siempre decimos estas palabras que no significan demasiado

Me pregunto, ¿dónde está el amor?

Es curioso

El miedo aún nos retiene

Un día, ¿miraremos hacia arriba?

Tienes derecho a tu propia opinión

Pero cuando se trata del mundo en el que vivimos

¿No es el momento de empezar a reconstruir?

Todas esas cosas que me hacen desmoronar

Todos tendemos a olvidar que

Todos dejamos de existir si

Todos vivimos para nosotros mismos

Si nadie se molesta en buscar una solución

Si él no lo hará, y ella no lo hará, y ellos no lo harán, entonces nosotros no lo haremos

Nunca aprenderemos a salvar el día, wow, oh

Si él no lo hará, y ella no lo hará, y ellos no lo harán, entonces nosotros no lo haremos

Nunca aprenderemos a salvar el día

Depende de nosotros

(A salvar el día, a salvar el día?

(Vamos, vamos, ¿Lo haremos?)

La-la-la, la, la-la, la

Woah, la

Woah, la (Ah, ah, ah)

La

(A salvar el día)

(Y ella no lo hará)

(Vamos a tener que aprender a salvar el día)

(A salvar el día)

Aprenderemos, aprenderemos

Dije que aprenderemos