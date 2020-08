El K-Pop conquista a Daddy Yankee

Hay cosas en la vida que no pueden evitarse, y que el K-Pop llegue a nuestros oídos es una de ellas. Cada vez son más los artistas de este género que triunfan alrededor del planeta y que suenan en cada sitio que visitamos.

Uno de los últimos en caer rendido ante los ritmos del pop surcoreano ha sido Daddy Yankee, y hay un "me gusta" en Twitter que lo confirma. Pero para explicarlo hemos de remontarnos al pasado 22 de agosto, cuando un fan del grupo ATEEZ compartió un divertido vídeo de los integrantes bailando al ritmo de su single THANXX en un plató de televisión. Pero cambió el audio original por el hit del reggaetonero: Rompe.

Lo más intrigante de esta publicación es que cada uno de los movimientos de los surcoreanos casaban a la perfección con los sonidos de su canción. Sin dudas, cualquier persona ajena a estos dos artistas se lo hubiese creído. Claro que no es el caso de Daddy Yankee, que aún consciente que se trata de una broma, le agradó y le dio "like" en su cuenta de Twitter.

No es la primera vez que el Rey del Reggaeton coquetea indirectamente con el K-Pop. Y es que al parecer, ya le había dado "like" a un tweet de BTS en el que hablaban de su sencillo en japonés Fake Love / Airplane Pt. 2. ¿Estará abriendo el camino hacia una colaboración con algún grupo de K-Pop?

Ya hay pocas cosas que puedan sorprendernos, pero de lo que sí estamos seguros es que, de hacerse realidad, no tardaría en irrumpir en las listas de éxitos y hacernos bailar sin control. ¿O acaso no has escuchado la fusión del K-Pop con el reggaeton en temas como el de Leslie Grace y Super Junior? ¡Pura explosión musical!