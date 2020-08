Una abuela triunfa en Internet con su divertido mensaje sobre el uso de las mascarillas

Las mascarillas se han convertido durante estos meses en un elemento mucho más cotidiano de lo que jamás hubiéramos imaginado. Sin embargo y a pesar de que su eficacia frente al coronavirus está probada por infinidad de profesionales de la salud, aún hay quienes no parecen muy dispuestos a ponérsela.

Tanto que, hace algunas semanas Fernando Simón apelaba al papel de los influencers sobre los más jóvenes como piezas clave para destacar la importancia del uso de la mascarilla, algo en los que algunas figuras públicas como Laura Escanes o Pelayo Díaz han decidido poner su granito de arena.

Sin embargo, quien realmente ha triunfado en Internet con su mensaje sobre el uso de la mascarilla no ha sido ni un influencer ni una persona joven. Ha sido Rosario, una abuela extremeña que se ha ganado el cariño de las redes sociales gracias a su desparpajo en un vídeo compartido por su propio nieto."Antes nos quejábamos porque no teníamos mascarillas. Y, ¿ahora que las tenemos no nos las vamos a poner? ¡Anda ya, que os quejáis por tó!", exclama la señora.

Un vídeo lleno de sentido del humor en el que Rosario ha hablado desde la irresponsabilidad de muchos durante las vacaciones, hasta la "manía" de colocarse la mascarilla en lugares como el codo, donde evidentemente no protegen frente al coronavirus ni frente a ninguna otra enfermedad. "¡Hasta sirve de bozal si alguno muerde!", insiste la señora en su misión por enumerar todas las ventajas que a uno se le pueden pasar por la cabeza sobre el uso adecuado de la mascarilla, entre las que también se encuentra un divertido: "Si este verano no vas a la moda, ¡es porque no quieres!"

Mi abuela se pasa por aquí para recordarte que en tu boca está la opción de parar esta situación cuanto antes. Ahora más que nunca debemos ser consecuentes y empáticos con los demás. Si ves a alguien sin mascarilla dile eso de:



ACHO, PÓNTELA 😷💚🤍🖤 pic.twitter.com/m81n14TTfy — Gonzz Monster (@GonzzMonster) August 24, 2020

El resultado ha sido tan exitoso que el vídeo de Rosario, compartido por @GonzzMonster, se ha convertido en todo un fenómeno viral y ya ha superado las 50.000 reproducciones, además de infinidad de halagos entre las casi 600 reacciones que ha provocado. Un gesto que ha triunfado en Internet, sobre todo, teniendo en cuenta que viene de una señora mayor, uno de los grupos más afectados y amenazados por el coronavirus. Haz como Rosario y si ves a alguien sin mascarilla dile lo que ella le diría: "¡Acho, póntela!"