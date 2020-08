Todo lo que sabemos sobre 'Heaven & Hell', el primer álbum de Ava Max

Muy lejos de quedarse relegada a la posición de una artista "one hit wonder", Ava Max se ha coronado (y de verdad, tal y como vimos en Kings & Queens) como una auténtica diva del pop de nuestros días. Una artista que, a pesar de sumar varios éxitos internacionales más que reseñables a sus espaldas, aún no contaba con ningún álbum propio.

Algo que va a cambiar muy pronto, ya que Heaven & Hell, el primer álbum de Ava Max verá finalmente la luz el día 18 de septiembre. Un disco que estará compuesto por un total de 15 canciones entre las cuales se encuentra también su último y aclamado single Who’s Laughing Now, que lanzó el pasado 30 de julio.

Un álbum del que ya se conoce el tracklist completo que, tal y como se esperaba, incluye los grandes éxitos que han hecho de ella una artista reconocida a nivel mundial en títulos como Sweet But Psycho, Salt, So Am I o Torn, pero en el que también se echan en falta otros grandes temas de su carrera como Not Your Barbie Girl, Blood, Sweat and Tears o Freaking Me Out.

Pero las buenas noticias para los fans de Ava Max no terminan ahí, ya que la cantante ha anunciado que, por un tiempo limitado estarán disponibles en su tienda online copias firmadas de Heaven & Hell.

Un vídeo en el que la cantante parece haber desvelado también la que será la portada de su disco, al menos en esta edición de copias firmadas. Una original bienvenida al interior del disco en la que Ava Max aparece del derecho y del revés en simetría consigo misma como si de un espejo se tratase, aunque una versión de la cantante es rubia y la otra pelirroja. Un vídeo con el que ha despejado todas las dudas que se generaron en torno a la portada de Heaven & Hell. Rumores que surgieron porque anteriormente Ava Max había compartido en Intagram una enigmática foto que se postulaba como la favorita para ser la portada de su primer álbum o, de no ser así, darnos alguna pista de cómo será. Vestida de plateado y con el pelo de color naranja a conjunto con las nubes que decoran el paisaje, la cantante anunciaba: "Una pequeña visión de mi mundo llegará a vosotros."

Habrá que esperar hasta el próximo 18 de septiembre para escuchar Heaven & Hell, el primer trabajo discográfico de Ava Max y poder responder así a la pregunta que la artista lanzaba a sus fans en Twitter: "¿Sois más del equipo del cielo o del equipo del infierno?" Una dualidad que parece estará muy presente en este álbum.