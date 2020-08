Samantha estrena ‘Quiero que vuelvas’: mira el vídeo y la letra

Quiero que tú vuelvas

Quiero que me entiendas

Que lo que pasó fue por una razón

Ya no doy excusas frente a los problemas

Escucha por favor

Y es que yo no sé si tú volverás a ver en mí

Aquella persona que un día conociste

Y es que lo hice mal lo sé

No supe encontrar la fe

En nuestro camino me costó y me asusté

Oh no no

No me preguntes si se terminó terminó

Yo siento a ciegas que somos tú y yo tú y yo

Me traicionaron y ahora ya no sé cómo hacer

Para volver a confiar en mí

Pero quiero que vuelvas

Pero quiero que vuelvas

Puede que cometiera un error como cualquiera

No supe valorar tu amor y ahora te busco en cada rincón

Sólo espero que me entiendas

Volveré a ser la que era

Y que este cuento no acabó

Y es que yo no sé si tú volverás a ver en mí

Aquella persona que un día conociste

Y es que lo hice mal lo sé

No supe encontrar la fe

En nuestro camino me costó y me asusté

Oh no no

No me preguntes si se terminó terminó

Yo siento a ciegas que somos tú y yo tú y yo

Me traicionaron y ahora ya no sé cómo hacer

Para volver a confiar en mí

Pero quiero que vuelvas

Pero quiero que vuelvas

Y es que yo no sé si tú volverás a ver en mí

Aquella persona que un día conociste

Y es que lo hice mal lo sé

No supe encontrar la fe

En nuestro camino me costó y me asusté

Oh no no

No me preguntes si se terminó terminó

Yo siento a ciegas que somos tú y yo tú y yo

Me traicionaron y ahora ya no sé cómo hacer

Para volver a confiar en mí

Pero quiero que vuelvas

Pero quiero que vuelvas

Quiero que tú vuelvas

Quiero que me entiendas

Que lo que pasó fue por una razón