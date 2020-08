Karol G acalla los rumores sobre su peso con un divertido TikTok: “Les evito la fatiga”

Karol G ha dicho basta. La aparición de la cantante en los pasados Premios Juventud 2020 fue especialmente comentada, haciendo saltar los rumores sobre un posible embarazo o en modo de burla sobre su supuesto aumento de peso. Por ello, la artista ha publicado en Instagram un divertido vídeo para todos los haters que le llaman "gorda".

De los efectos colaterales del confinamiento no se escapa nadie. Ni siquiera nuestros artistas favoritos. Y es algo normal. La colombiana, en este caso, se lo ha tomado con humor y con mucha naturalidad. Ha zanjado el tema con un: "A los de los chismes, les evito la fatiga".

Sentada en el jardín de su casa, con un chándal y unas gafas de sol, la intérprete de Ay, DiOs mío! hace playback con el audio de un Tiktok viral. "Este vídeo es netamente informativo y es lo siguiente: en mi cuarentena, en mi caso particular, yo me la he pasado coma que coma que coma ¿Sí, sabe? Desayuno, almuerzo, comida, postre, merienda, cortitico, larguitico, coma que coma", comienza el clip.

La colombiana reconoce así que ha engordado. "Entonces yo sé que voy a salir de aquí subida de kilos. Y si usted me llega a encontrar en la calle, le pido de favor, que no vaya a hacer ningún comentario con relación a mi peso. Se van a callar y se van a guardar sus opiniones y sus comentarios porque yo aquí en mi casa tengo espejo y yo me veo todos los días. Y sé que estoy regia, divina, espectacular y gorda también", concluye. ¿Y qué?

El mensaje ha arrancado los aplausos y, sobre todo, las carcajadas de Justin Quiles, Sky Rompiendo y Ovy On The Drums, entre otros, quienes han comentado la publicación con los típicos emojis que se parten de risa.

Karol G también ha publicado dos fotografías en bikini que han enamorado a sus seguidores. La joven aparece tomando el sol y luciendo palmito sin importarle el qué dirán. Todo un ejemplo de body positive.