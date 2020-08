Garbage está trabajando en un nuevo disco para 2021

Para muchos, la banda de rock Garbage está instalada en nuestra memoria como una de las más importantes de los años 90, con la fuerza y personalidad de Shirley Manson al frente de ella como compositora y vocalista. Canciones tan memorables como Queer, Only Happy When It Rains o Crush, todo un hit que formó parte de la banda sonora de Romeo + Juliet (1996), ahora vuelve a la actualidad con una noticia que muchos fans celebrarán.

Tal y como ha confirmado Manson en un podcast de la revista Rolling Stone, ya ha grabado junto al resto de los miembros del grupo, Butch Vig, Duke Erikson y Steve Marker, un nuevo disco. Será la continuación de Strange Little Birds, que salió a la luz en 2016, y ya se está mezclando.

La cantante, además, aseguró que están reorganizando sus planes para el próximo año y que tienen un "futuro brillante" por delante. "Lo triste es que esperábamos tener el año más divertido que hemos tenido en muchos tiempo. Estamos reestructurando y cambiando la manera en la que lanzamos discos en comparación a cómo lo hemos hecho en los últimos ocho años", continuaba diciendo Manson.

Según las palabras de la vocalista, solo les faltaría terminar tres canciones de este nuevo álbum y ya estará listo. Después de esta fase de mezcla tendrán que pensar el artwork y la identidad de este trabajo y ya el próximo año lo podremos disfrutar.

Como muchos a lo largo de estos últimos meses, Shirley también ha sufrido episodios complicados mentalmente durane la cuarentena. Ha admitido sin tapujos durante la entrevista que tuvo síntomas de "depresión y ansiedad de baja intensidad" durante los meses de confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus.

Como ha sido habitual en el mundo de la música, esta grave situación ha afectado en los tiempos que tenían previstos para volver con este nuevo disco. Uno de los planes de la banda era participar en la gira del aniversario 25 de Jagged Little Pill de Alanis Morissette, la cual, como tantos otros eventos, fue aplazada y reprogramada en 2021.