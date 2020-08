Es una de las canciones más conocidas y celebradas de Queen, y tiene un mensaje que deberíamos aplicarnos en estos tiempos tan inciertos. The show must go on habla de seguir adelante en medio de las dificultades, y ahora tenemos disponible una nueva versión que la banda ha grabado con Adam Lambert como vocalista para presentar su nuevo disco.

El vídeo de la canción forma parte de un concierto que la banda ofreció el 4 de julio de 2018 en el estadio O2 Arena de Londres. Formará parte de un nuevo lanzamiento que la banda prepara para el 2 de octubre e este año, que se llamará Live Around the World. Será un ámbum de conciertos que se publicará en DVD / Blu-ray grabados en varias citas de sus giras durante los últimos seis años.

The show must go on es la duodécima y última pista de Innuendo, el último álbum de Queen lanzado durante la vida de Freddie Mercury. Fue creado por la banda como un tributo al ansia de vida de Freddie Mercury incluso cuando luchaba contra su enfermedad. La banda, además, señaló que "en este mundo global socialmente distanciado de 2020, The show must go on, quizás ahora más que nunca, es el himno perfecto para nuestro tiempo".

Queen lanza un adelanto de su nuevo disco en directo: 'The show must go on'

Para hacer más slemne el anuncio de este lanzamiento, el guitarrista Brian May ha compartido la historia detrás de la canción, expresando que está ligada a Freddie Mercury. "Aunque todos estábamos al tanto de la tragedia de Freddie, tuvimos algunos tiempos de alegría en el estudio haciendo el álbum Innuendo. No hablamos mucho sobre la enfermedad de Freddie ... el sólo quería que todo siguiera normal", dijo.

"La melodía pedía algunas notas altas muy demandantes, y sólo pude crearlas en un demo con falsetto. Le dije a Freddie. 'No quiero que te exprimas ... esto no saldrá tan fácil con la voz completa, incluso para ti', el respondió, 'No te preocupes ... Déjamelo a mí, cariño. Después bebió un par de chupitos de su vodka favorito, se volteó frente al escritorio de mezcla y entregó una de las interpretaciones más extraordinarias de su vida", expresó May.