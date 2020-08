David Guetta y Sia vuelven a trabajar juntos por el bien de la música y es que todo lo que tocan se hace oro. Su clímax fue con Titanium en 2011, rompiendo récords en lista nacionales e internacionales. También se han unido en el estudio para She Wolf, Bang My Head, Flames y Helium. Esta vez el francés ha utilizado Twitter para anunciar Let’s Love de la mano de la australiana. Y sus seguidores se han puesto muy pero que muy contentos.

Podremos disfrutar de este tema el 11 de septiembre. Y aunque el post iba acompañado de un teaser, no ha revelado mucho del estilo que le han dado. Parece que ha querido lucir más la estética gráfica del single. Una ilustración colorida que, por si no te has dado cuenta, está súper de moda.

A estas alturas está claro que los dos artistas trabajan perfectamente juntos. Pero no se cierran a otras colaboraciones ya que tanto Guetta como Sia han aprovechado el año para compartir estudio.

Él lo hacía junto a Morten en sus temas Kill Me Slow y Nothing. Y también este año con su movimiento Human(x), la canción PA’ LA CULTURA junto a artistazos latinos. Abraham Mateo, Sofía Reyes, De la Ghetto, Zion & Lennox, Manuel Turizo, Lalo Ebratty Thalía & Maejor le acompañaron en este proyecto que luchaba a favor de los derechos humanos.

David Guetta anuncia una colaboración con Sia llamada ‘Let’s Love’

Ella, por otro lado, pronto sacará su sonada colaboración junto a Ozuna y Doja Cat. ¡Qué ganas tenemos de oírla cantar en español! Ha manifestado entre risas que no sabe hablar la lengua, pero eso no ha sido un problema para ella. Afortunadamente, su guardaespaldas sí habla nuestro idioma y es quien le ha ayudado con la pronunciación durante la grabación del tema en el estudio. "Me lo pasé muy bien, aunque tardásemos alrededor de 20 minutos en grabar la letra".