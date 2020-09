Rosalía ya tiene su propio pintalabios y es rojo pasión

El hecho de que Rosalía se ha convertido en todo un ícono de estilo y belleza no es ninguna novedad. Y es que, la catalana ha servido de inspiración tanto para otros artistas como para la población en general, cayendo en algunas de sus señas de identidad como las manicuras extremas, las plataformas o, incluso, ha llegado a inspirar en cuanto al tono de rubio perfecto para las morenas.

Ahora Rosalía ha pasado al siguiente nivel y lo ha hecho lanzando su propia barra de labios que, como no podía ser de otra forma, es de un color rojo intenso. Un tono asociado con la fortaleza, el carácter y la confianza en sí misma e, inevitablemente, con el flamenco. De hecho, tan solo hace falta echar un vistazo a la estética de El Mal Querer para comprobar que el color rojo siempre ha estado muy presente en su paleta.

Un lanzamiento que ha llevado a cabo junto con la compañía de cosméticos MAC, convirtiéndose en la embajadora de su campaña benéfica Viva Glam, una de las más populares del sector que cumple 26 años en este 2020 y del que, anteriormente, han sido imagen artistas como Miley Cyrus o Ariana Grande. Una iniciativa que desde su lanzamiento en 1994 ha recaudado más de 500 millones de dólares para diferentes fines sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt) el 31 Ago, 2020 a las 5:55 PDT

"Estoy muy agradecida y contenta de ser parte de la campaña #MACVIVAGLAM como su embajadora de este año (…) Recuerdo a tantas personas que son iconos que han participado que me cuesta creerlo, cantantes que he admirado desde pequeña como Rihanna, Christina Aguilera, Lady Gaga, Elton John, Ricky Martin… Es una campaña que además dona el 100% de los beneficios del pintalabios a organizaciones para ayudar a aquellas personas que viven o están afectadas por VIH/SIDA, a la comunidad LGBTQIA+ y mujeres y niñas. El pintalabios estará en septiembre! Espero que os guste", así era como la propia Rosalía presentaba su nuevo proyecto a través de sus redes sociales.

Pero, ¿qué significa el maquillaje para Rosalía? Pues a juzgar por lo que ha contado en una entrevista con Vogue, los cosméticos son una parte muy importante de su vida personal y profesional: "Desde que era pequeña, mi hermana y yo experimentábamos con él o cuando mi madre no estaba usando una paleta de sombras, nos la daba para jugar, es algo que forma parte de mis recuerdos de cuando era pequeña, de cuando me lo pasaba bien con mi hermana. Después, cuando era adolescente, me acuerdo de que cuando tocaba en locales muy pequeños en Barcelona, me hacía mi propio maquillaje y era un momento de ritual muy importante para mí antes de subir al escenario."

El fenómeno Rosalía continúa imparable.