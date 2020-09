Rosanna Zanetti rompe con lo “típico” para disfrutar de su momento más delicioso

Rosanna Zanetti y David Bisbal viven una nueva y emocionante etapa. Están a punto de sumar una nueva integrante a la familia, de la que aún se desconoce su nombre. Matteo ahora se convertirá en hermano mayor, aunque, según su madre, aún es demasiado pequeño para entenderlo.

Sea como sea, Rosanna se ha asegurado de disfrutar de su embarazo cada segundo, y eso es algo que nos ha demostrado a través de las redes sociales. Presume de barriga, de aspecto y de familia... ¡hasta en los momentos más personales!

Sin ir más lejos, en una de sus últimas publicaciones ha compartido su momento "más delicioso" junto a Matteo y la pequeña que está desarrollando en su interior. "Típico que dices: Cuando se duerma el bebé aprovecharé para hacer mil cosas y cuando sucede decides quedarte así juntitos... es una delicia 💖", dice en la descripción.

A estas palabras les acompaña una imagen que habla por sí sola. La venezolana disfruta de la compañía del pequeño mientras este duerme pegado a ella. ¿Quién le dice "no" a este momento?

Como era de esperar, la publicación de la modelo no tardó en llenar de ternura a sus seguidores, quienes llenaron los comentarios de emojis de enamorados. "Muero de amor", "Qué foto más bonita" e "Imposible no querer quedarse así con él" son algunos de los mensajes que le llegaron a Rosanna.

Como mencionamos en líneas anteriores, aún se desconoce el nombre de la pequeña que está a punto de llegar al mundo. Lo que sí desveló es que no se llamará como su madre, no tendrá segundo nombre y quizás adopte el de una de sus abuelas... o no. Y tú, ¿cómo crees que se llamará finalmente?