Asi suena la Christina Aguilera de Mulán

Mulán se va a convertir en uno de los grandes estrenos de la factoría Disney en el último trimestre de este 2020. E indisolublemente asociado con el estreno de la película, pese a no tratarse de un musical, llega una banda sonora destinada a triunfar. Christina Aguilera firma dos de las canciones centrales de la película de acción real y así suenan sus nuevas versiones.

22 años después la estrella del pop sigue demostrando ser la BFF de Fa Mulán presentando la nueva versión de sus hit Reflection y estrenando su inédito Loyal Brave True. La voz de Aguilera ya sonó en la original película de animación que conquistó la taquilla a finales del siglo XX.

Ya habíamos podido disfrutar del videoclip del estreno de un tema original sobre la frustración de la guerra, el valor, la autenticidad, el miedo a la debilidad en el campo de batalla, la dificultad de ser leal, valiente y auténtica.

Ahora también tenemos oportunidad de ver un vídeo creado ex professo para el Reflection de 2020. Una versión mejorada de la canción que la catapultó al estrellato y que compuso en los años noventa para la versión animada de la película, entonces dirigida por Barry Cook y Tony Bancroft.

Una Christina Aguilera "reinventada para que coincida con la partitura de esta película. Un momento muy nostálgico y especial, ya que esta película fue el principio de todo para mí. Fue la que me llevó a un contrato discográfico y a seguir con el resto de mi carrera. ¡Disney siempre ha sido el comienzo de muchas cosas mágicas para mí y ahora estoy orgullosa de compartir esta! 💫🌟💛".

Como ya os contamos lo que sí quedó descartado era volver a oír la mítica I'll make a man out of you, pues tanto los productores como la cineasta confirmaron que este tema quedaría descartado. Pero pese a ello la emoción no ha descendido ni un ápice en Christina Aguilera: "¡Muy emocionada de que la película de acción en vivo Mulan finalmente se vaya a lanzar muy pronto! 4 de septiembre. ¡¡Directo a sus hogares!! Si aún no lo tienes, ¡consigue Disney+ ahora! Ha sido un proyecto largamente esperado que tuvo que ser pospuesto a principios de año cuando todos los cines cerraron... pero ahora podemos revelar esta hermosa película y desvelar las canciones y videos musicales que grabé tanto en inglés como en español".