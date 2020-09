Aprende la coreografía de ‘Ice Cream’ con BLACKPINK y Selena Gomez

BLACKPINK y Selena Gomez unieron sus voces el pasado 28 de agosto para llenar nuestras vidas de helados y azúcar. Ambas estrenaron su esperada colaboración Ice Cream que, como era de esperar, llegó con una coreografía de lo más hipnotizante.

Conscientes de ello, la girlband y la solista se han propuesto que sus millones de seguidores repartidos por todo el mundo aprendan sus pasos para así convertir esta canción en la nueva Macarena. Bueno, quizás estemos exagerando, pero lo cierto es que ahora tienes la oportunidad de memorizar esta coreografía.

El canal oficial de las surcoreanas ha publicado un vídeo en el que las versiones de Zepeto del grupo y de Selena (estilo dibujos animados) aparecen bailando al ritmo de la canción en un escenario de lo más dulce. Ellos han decidido titularlo como la Dance Perfomance Video. Y tú, ¿serías capaz de aprenderte la coreografia?

Ice Cream es el segundo adelanto del álbum de estudio debut de las surcoreanas, que verá la luz el 2 de octubre de este año. Se ha convertido en el sucesor de How You Like That en la lista de sencillos, un himno que cuenta con múltiples certificaciones de todas partes del mundo. Su videoclip se convirtió en el más rápido de lahistoria de Youtube en superar los 10 millones de "me gusta". Y no solo eso, sino que rompió el récord de visualizaciones en las primeras 24 horas.

De momento, ya son más de 400.000 veces las que sus seguidores han reproducido esta versión "bailonga", por lo que no nos extrañaría que nos cruzásemos con sus pasos en algún parque o lugar público de nuestra ciudad.