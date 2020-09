Rosalía, J Balvin, Daddy Yankee y Farruko juntos en 'Relación Remix' de Sech

Sech se ha puesto manos a la obra para preparar la que promete ser una de las colaboraciones más ambiciosas de la temporada dentro del género urbano. Ha sido hace apenas unas horas cuando el panameño ha compartido la noticia de que mañana, día 4 de septiembre, verá la luz el remix de Relación, su gran éxito de este verano.

Un remix que el artista ha decidido convertir en toda una reunión de las grandes voces del reggaetón, ya que contará, nada más y nada menos que, con Daddy Yankee, J. Balvin y Farruko, además de haber anunciado la participación de Rosalía en las voces femeninas. ¡Casi nada! Así, una vez más, la catalana continúa con su expansión musical hacia otros géneros y su consagración como una de las voces de nuestro país más destacadas de la escena urbana internacional actual.

Una nueva versión de la cual ya hemos conocido su enigmática portada, protagonizada por un enorme oso de peluche con alas que sostiene unas flores en su mano izquierda y en cuyo cuerpo y a modo de graffiti podemos ver los nombres de todos los artistas que colaborarán en Relación Remix.

Desde luego Sech ha sabido cómo generar la máxima expectación posible ante el estreno del que se augura su próximo gran hit. Un anuncio que ha generado reacciones entre compañeros de gremio como Rauw Alejandro o Justin Quiles que decía: "Es la madre de los remix". Sin embargo, si hay un comentario que ha llamado especialmente la atención ha sido el de Maluma, que decepcionado preguntaba a Sech: "¿Por qué no invitó?" Una cuestión que el autor de Relación no ha dudado en responder, tirando de sentido del humor y haciendo referencia la último gran éxito de Maluma se excusaba así ante el colombiano: "Estás en Hawái bro. Te quiero hermano". Bien es cierto que, aunque en esta ocasión no vayan a trabajar juntos, ya han labrado grandes éxitos mano a mano como Instinto Natural o el más reciente Porfa Remix.

Un tema con el que Sech se ha convertido en uno de los imprescindibles del verano 2020, haciendo de Relación una canción que se ha coronado no solo como una de las reinas musicales de las listas de música urbana, sino también en TikTok, donde ha llegado a ser la canción latina más reproducida. Y ya se sabe, ¡canción que triunfa en la red social, canción que se convierte automáticamente en hit!

De esta forma y tras el éxito de la versión original, Relación Remix se postula como uno de las grandes alianzas musicales de la nueva temporada. Una gran unión de voces latinas que apuesta por el lema “la unión hace la fuerza” y que tan buenos resultados ha dado en ocasiones anteriores como ocurrió con China. Un tema que se convirtió prácticamente en un himno del reggaetón y que contaba con Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna, J. Balvin y Karol G y cuya fórmula ahora vemos repetida en este Relación Remix.