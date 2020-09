C. Tangana vuelve a las redes sociales y deja caer nuevo tema

C. Tangana, Antón Álvarez Alfaro, Puchito, Crema, como sea que le llames, ha vuelto a Instagram. ¿Para qué? Para subir un adelanto de El Madrileño, su nuevo proyecto. En junio el artista optó por borrar todas sus publicaciones de la aplicación como acto de crítica a las redes sociales. Meses más tarde vuelve con tres posts: la portada de Forbes en la que sale como protagonista, su cara con el nombre del disco y un pequeño video adelantando una de las canciones.

Este tercer post del que hablamos es un fragmento de lo que parece ser su próximo videoclip. “Por eso estabas conmigo. Ahora tienes uno pa’ que te sujete el abrigo”, dice parte de la letra. Hablando de una mujer, C. Tangana luce zapatillas y recorre Madrid.

Él escribía en el pie de foto: “Estoy enamorao del queso tú ya sabes de eso”. Sus fieles fans han manifestado las ganas que tienen de la llegada del nuevo disco y de verle de nuevo activo. ¡Le echábamos de menos! El comentario más repetido: “Yo del queso y de ti 💘”.

A parte de emocionarnos por lo que viene, también nos sorprende. Todavía recordamos su dura reflexión sobre la toxicidad de las redes sociales: “Te juro que si no subes un selfie ahora mismo tu paso por el mundo habrá sido en vano. El nuevo existencialismo, la lucha del hombre contra el algoritmo”. Así lo contaba a Highxtar. ¿Habrá cambiado Puchito de opinión?

En fin, la buena noticia es que vuelve con mejores noticias que nunca. Además de rebosante de felicidad por haber sido nombrado uno de los 100 españoles más creativos. “Yo siempre he ido evolucionando así a nivel artístico y creo que con este disco y con el nuevo emprendimiento que estamos tomando es el momento de que C. Tangana pase a ser El Madrileño. Por eso el nombre del disco, por eso este nuevo proyecto. (…) Es algo que llevo madurando unos tres años y que de un año para acá he encontrado la música idónea para ello”, contaba a Forbes España.