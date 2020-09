C. Tangana, portada de Forbes como uno de los 100 españoles más creativos

C. Tangana puede presumir de haber conseguido logros tales como haberse labrado un hueco en el panorama musical urbano internacional, haber colaborado con artistas de renombre o, como toda gran estrella del rock, haberse visto envuelto en algún que otro escándalo. Ahora, El Madrileño ha alcanzado una nueva meta: ser imagen de portada de Forbes España.

La prestigiosa revista ha escogido al intérprete de Mala Mujer como uno de los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios. ¡Casi nada! Y es que si hay algo que C. Tangana ha demostrado de manera incansable durante su carrera, ha sido la capacidad de renovarse en cada uno de sus proyectos. La última vez en su canción Nunca Estoy, una de las canciones más experimentales y exitosas del año. Una nueva lista de Forbes en la que hay cabida para artistas de distintas ramas, entre los que aparece la actriz Úrsula Corberó, emprendedores de todo tipo y muchos CEO.

Ha sido precisamente en una entrevista con dicha revista donde C. Tangana ha explicado su forma de ver el negocio de la música y cómo ha influido en su carrera haber nacido en la era digital: "Toda mi música ha sido posible gracias a internet. Todo lo que yo he estudiado para llegar hasta aquí, todo el rap clásico, no me hubiese llegado, ni de coña, sin internet. Toda la música latina tampoco me hubiese llegado sin internet. Yo pertenezco a ese otro mundo. Entonces, para mí, lo de que no haya un disco físico que comprar no me supone ningún cambio importante."

¿Qué sabemos sobre El Madrileño, el nuevo proyecto de C. Tangana?

Antón Álvarez Alfaro, Pucho, C. Tangana y, ahora, El Madrileño…muchos nombres pero todos ellos con una misma esencia. Precisamente y tal y como ha explicado el artista en la entrevista, este proyecto toma este nuevo título como inspiración de todo lo que ha vivido y aprendido durante estos últimos años: "Llevo escuchando música tradicional, no sólo de España, sino latina, unos seis años. Empapándome de ella, intentando indagar en ella de la misma forma con que a los dieciséis años intentaba indagar en los discos de rap clásico."

Un proyecto cuya fecha de lanzamiento aún desconocemos pero que promete mucho a juzgar tanto por las palabras de C. Tangana como por los ejemplos de algunos de sus últimos lanzamientos como Un Veneno, que es un bolero, Viene Y Va junto a Natti Natasha o Booty con Becky G, mucho más reggaetón, así como Para Repartir, con gran esencia cubana.

Pero, ¿qué pasa con el rap? ¿Acaso C. Tangana ha evolucionado ya a un nivel artístico que deja este estilo musical en un segundo plano? Así es como él mismo explica su relación actual con el género que le vio nacer artísticamente: "Me veo rapeando todavía, pero sí que es verdad que desde hace unos años, desde que tomé el nombre del El Madrileño, veía la necesidad de un siguiente paso. Yo siempre he ido evolucionando así a nivel artístico y creo que con este disco y con el nuevo emprendimiento que estamos tomando es el momento de que C. Tangana pase a ser El Madrileño. Por eso el nombre del disco, por eso este nuevo proyecto. (…) Es algo que llevo madurando unos tres años y que de un año para acá he encontrado la música idónea para ello."

En definitiva, todo apunta a que muy pronto podremos conocer la nueva y más creativa cara de C. Tangana, o como él mismo presenta a su evolución: El Madrileño.