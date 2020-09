Disney ficha a Metallica para la banda sonora de su película con The Rock y Quim Gutiérrez

Quizás sea una de las colaboraciones más excéntricas e inesperadas en lo que va de temporada, pero promete ser, cuanto menos, interesante. Disney ha decidido fichar a la banda de heavy metal Metallica para su próxima película: Jungle Cruise. Sí, aquella cinta de aventuras protagonizada por Dwayne 'La Roca' Johnson y Emily Blunt y dirigida por el español Jaume Collet-Serra.

¿En qué consistirá esta colaboración? Según ha adelantado Lars Ulrich, el batería de Metallica, será una especie de simbiosis, "un arreglo de Nothing Else Matters", confiesa, aunque no suelta prenda. "Hemos escrito la canción, pero el compositor [James Newton Howard] le ha hecho unos arreglos para que encaje en la película. No voy a decir más".

No es la primera vez que Metallica se suma a la banda sonora de una película, aunque sí es la única vez que lo ha hecho para Disney. Esto quizás se deba a la amistad que mantienen los integrantes del grupo con Sean Bailey, productor en la Casa del Ratón, quien es un gran fan del rock y el metal.

En anteriores ocasiones ya habíamos escuchado canciones suyas o pequeños cameos en películas y shows de renombre, como Zombieland (la canción de la intro es From Whom the Bells Tolls) o Los Simpson, donde Ulrich, James Hetfield, Robert Trujillo y Kirk Hammett hicieron un cameo en el episodio El cocinero, el bribón, la mujer y su Homer (en referencia a la película El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante de Peter Greenaway). También compusieron el tema exclusivo I Dissappear para la película Misión Imposible 2.

Pero Jungle Cruise no tiene nada que ver con estos ejemplos: es una película inspirada en una popular atracción de los parques temáticos de Disney. En el primer tráiler, que se presentó a finale sdel año pasado, pudimos ver a Lily Houghton (Emily Blunt) y Frank (Dwayne Johnson) surcando el amazonas en un pequeño barco a vapor, haciendo frente a toda suerte de enemigos. Acción, comedia y mucho estilo en esta película en la que también colaborará el actor español Quim Gutiérrez.

Si todo va según lo previsto, Jungle Cruise llegará a los cines el 22 de julio de 2021.