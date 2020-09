Cardi B le dedica un mensaje a Rosalía y ésta le responde: “Amo esta canción, pero...”

Pocas personas hay en el mundo que no hayan escuchado la voz de Rosalía, y de ellas, también hay pocas que no hayan sentido un flechazo inmediato con sus canciones. Y si no que se lo digan a Cardi B, que muestra constantemente su pasión por el talento de la catalana.

Primero vimos la reacción de Cardi B ante la interpretación de su fragmento en La Bebe por parte de Rosalía. "La forma en que lo ha cantado me pone cachonda", confesó sin tapujos. Pero no todo quedó ahí.

Tanto fue el impacto que la catalana ocasionó en la rapera que ésta la invitó a colaborar en el videoclip de WAP junto a Megan Thee Stallion. Su nueva mejor amiga Kylie Jenner también apareció en pantalla. Y es que todo apunta a que, tras este inesperado proyecto, Rosalía y Cardi B han forjado una amistad difícil de derribar.

Así lo han demostrado de nuevo este 4 de septiembre tras compartir unos bonitos mensajes a través de Instagram. Cardi B reacciona al lanzamiento del remix de Relación, que ya suma más de 5 millones de reproducciones. "Amo esta canción, pero Rosalía realmente le añade ese toque... Lo amoooo", señala la cantante en un Instagram Story. "Gracias, bebé", le responde la catalana.

CARDI B X ROSALIA LIVES IN MY MIND RENT FREE 👑💜👑 pic.twitter.com/FWQNaJ2ocl — BOPNERD⚪ (@UnemployedShade) September 5, 2020

No es de extrañar que la rapera haya caído rendida ante los ritmos de la nueva versión de este hit. Las voces de J Balvin, Daddy Yankee, Rosalía, Farruko y Sech se fusionan en una perfecta armonía que convierten la escucha de este tema en una experiencia peligrosa. Y tú te estarás preguntando: ¿Por qué peligrosa? Pues porque es capaz de introducirte en un bucle de escuchas del que no conseguirás salir tan fácilmente.

Y tú, ¿compartes gustos musicales con Cardi B?