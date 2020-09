Toñi Moreno comparte una carta abierta a Paz Padilla tras su entrevista en ‘Sábado Deluxe’

Paz Padilla pasó el pasado julio uno de los peores momentos de su vida cuando tuvo que despedirse de su marido, Antonio Vidal, que moría a sus 53 años a causa de un tumor cerebral. En todo momento ha dejado claro que fue una despedida llena de alegría y que, pese a que ahora siente una profunda tristeza, tiene ganas de seguir adelante.

Tras un tiempo refugiada con los suyos, ahora ha vuelto a reaparecer en la televisión para explicar cómo se encuentra y cómo vivió la enfermedad y despedida de su gran amor. Y lo ha hecho en Sábado Deluxe, en una entrevista con Jorge Javier Vázquez, que impactó a más de uno por la lección de vida que supuso.

Una de las que no ha podido contener la emoción tras escuchar las palabras de la presentadora ha sido Toñi Moreno que no ha dudado en recurrir a las redes sociales para compartir una carta abierta dirigida a su compañera de Telencinco: “Querida Paz: Te escribo esta carta para darte las gracias. Anoche, en tu entrevista removiste los cimientos de muchos de nosotros, y aprendimos tanto de ti .... No sólo nos diste una lección sobre la muerte, muy al contrario, nos diste una soberana lección sobre la vida”.

Paz habló de amor, habló de futuros reencuentros y habló de una despedida que tuvo como objetivo principal que fuera alegre, en consonancia de lo que siempre ha defendido la pareja. Y eso, le ha tocado muy profundo a Toñi Moreno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73) el 6 Sep, 2020 a las 12:06 PDT

“Me sentí conmovida y reconozco que tuve un poco de envidia porque te vi tan llena de amor!!!!!! Eres afortunada. Pudiste vivir un amor único junto a Antonio, y no todo el mundo puede decir lo mismo”, recalcaba sobre la suerte de vivir un amor como el suyo que entendió de segundas oportunidades.

“Tu luz, tu magia, tu sentido del humor te hace ser una mujer excepcional. Que suerte tenerte cerca! Quiero que mi hija te escuche, se empape de tu filosofía de vida y se parezca más a ti. Gracias Paz. Gracias por tanto”, terminaba escribiendo.

“Que verdad 💖”, comentaba Makoke sobre sus palabras. Por su parte, la cantante Rosa López compartía un corazón blanco.