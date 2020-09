Tania Llasera se desnuda a favor del 'body neutrality': "El #bodypositive puede ser tóxico para mí"

Tania Llasera se ha convertido en una auténtica revolución en las redes sociales con cada nuevo post que comparte, en los que difunde sus mensajes de optimismo mientras demuestra que su autoestima está en perfectas condiciones. Desde su reivindicación por los "culos libres" hasta su baile en bikini al grito de "a quien no le guste que no mire".

Así, la presentadora ha ido mostrando en cada publicación lo orgullosa que está de su propio cuerpo, ganándose los aplausos de la inmensa mayoría de sus seguidores. Pero lejos de lo que pudiera parecer, Tania Llasera no se ha definido a sí misma como una embajadora del tan popular body positive. De hecho, ha afirmado que "el #bodypositive a veces puede ser algo tóxico para ella."

Con una bonita fotografía en la que la presentadora aparece posando desnuda tumbada de espaldas en un elegante blanco y negro, Tania Llasera ha explicado que su cuerpo no le gusta en todo momento y que, al igual que ocurre con su personalidad, hay aspectos de ella con los que no está conforme siempre: "No todo mi cuerpo me gusta. No toda mi personalidad me flipa. Hay ratos que no me aguanto ni yo. Hay momentos que me siento una diosa y momentos que me detesto. Soy humana y voy a ratitos como imagino que casi tod@s", explicaba en su Instagram.

Así es como ha presentado otro movimiento con el que dice sentirse mucho más identificada que con el body positive: "Indagando por internet he encontrado un término que creo que es muy positivo y que me define: #bodyneutral se llama. La neutralidad del cuerpo: el cuerpo que tengo que lleva donde quiero, y hace mil cosas por mí. Estoy agradecida por la salud que tengo y lo bien que funciona todo aquí dentro y por fuera también. Pero un brazo es un brazo...no estás obligada a adorarlo, ni a odiarlo tampoco; puede simplemente existir de manera neutral. Me apunto a esta manera de verme sin juicio positivo o negativo. Mi cuerpo es neutral y lo quiero a ratos y a ratos no y eso está bien. Es normal, soy normal y es normal que cambie de opinión."

Una nueva corriente de aceptación del propio cuerpo a la que Tania Llasera invita a unirse a todos sus seguidores bajo el mensaje: "Descubrir #LaNeutralidadDeMiCuerpo ha sido revolucionario para mí, espero que para tí también. Repite conmigo: yo soy Suiza, neutral."