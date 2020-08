Tania Llasera celebra su cuerpo con un baile en bikini: “Y a quien no le guste que no mire”

No es la primera vez que Tania Llasera nos enseña su físico sin ningún tipo de complejos ni tapujos. Ha reivindicado una y mil veces la diversidad de formas y tamaños de los cuerpos femeninos. Ha normalizado el suyo propio, sin importar cuánto pesa y cuánto mide, y en plena recta final del que probablemente será el verano más raro de nuestras vidas, la presentadora ha vuelto a celebrar el amor propio.

La bilbaína ha publicado en Instagram un vídeo bailando como "Chiquito" al ritmo Jerusalema, canción de Master KG, aunque no se escuche por problemas técnicos. "Parezco chiquito: este era mi primer vídeo reels con canción #jerusalema pero no se subió bien y perdí la canción", ha indicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera) el 22 Ago, 2020 a las 6:01 PDT

También manifiesta que "con el baile quería enfatizar lo bien que me sirve mi cuerpo para disfrutar y celebrar que soy perfectamente imperfecta. Vamos que me gusto y a quien no le guste que no mire. #megustoybailoxcelebrarlo".

Muchas son las seguidoras que han aplaudido su mensaje y le han soltado piropos. "Estás preciosal" o "Ya quisera yo" son solo algunos de los comentarios que ha recibido.

Durante este verano, Tania ha defendido la libertad de enseñar el culo en la playa sin vergüenza y ha enseñado su cuerpo con otro posado veraniego sin importarle el qué dirán. Podría decirse que se ha convertido en todo un icono del body positive.