El romántico mensaje de José a Adelina (La Isla de las Tentaciones): “No estás pero permanecerás siempre"

Como ya os hemos contado, La Isla de las Tentaciones ha despedido a la última pareja que no se había roto tras la primera edición del programa. Adelina y José han confirmado de manera conjunta su ruptura a través de sendas stories en Instagram.

Poco antes de lanzar esta publicación conjunta, el perfil del televisivo ya había puesto sobre aviso a sus seguidores: "El dolor no siempre hace ruido por eso no se sabe el daño que puede causar". Como se puede leer, la separación ha sido un duro golpe para el ex concursante que ha tenido unas dulces palabras para su ex pareja en las redes sociales.

La pareja ha pasado de los planes de boda tras una petición pública y televisada a la ruptura. Y pese a ello, la reflexión de José y su precioso mensaje para Adelina han conmovido a Instagram.

"El amor de verdad es eterno y si termina no era amor. Que fácil es decirlo y que difícil entenderlo cuando el corazón se ha quedado sin fuerzas para seguir latiendo y aún así bombea tu nombre. No sé en que momento nos volvimos enemigos de una guerra que ninguno iba a ganar porque las heridas cada vez eran más grandes y no las dejábamos cicatrizar. Y ahora, con el alma rota, recogemos los pedazos que han quedado de ese amor tan puro que nos entregamos como si fueran piezas de un puzzle que no llegábamos a completar. El amor nos une y la vida nos separa. Por eso a veces somos y a veces no, por eso a veces... El amor de verdad es eterno y si termina no era amor... Excepto tú, que no estás pero permanecerás siempre porque mi corazón solo guarda los recuerdos felices que una vez nos hicieron soñar" escribió hace unas horas el guardia civil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jose Sánchez (@josechof) el 6 Sep, 2020 a las 12:11 PDT

Unos momentos duros para José que ha querido agradecer las muestras de apoyo aunque también ha tenido que soportar la cara más amarga de las redes: "Muchas gracias de corazón a todos los comentarios y mensajes de apoyo y ánimo, sois increíbles. Gracias también a ese pequeño porcentaje de individu@s que solo tienen maldad y están jugando con el dolor que supone una ruptura sentimental, lamento mucho que tengáis un corazón tan feo, ojalá algún día seáis buenas personas".