Así ha afectado la fiebre de la cirugía a nuestros famosos

En las últimas horas las redes se han vuelto locas con un pequeño misterio que ya está más que resuelto pero que les ha dado la vidilla necesaria para afrontar con una sonrisa la despedida de las vacaciones y el regreso a la rutina.

Nada más encender los televisores, cientos de internautas y medios se han lanzado a comentar el parecido, más que razonable, de la nueva Ana Rosa Quintana con la tarotista Esperanza García.

Parece que la presentadora estrella de las mañanas de Telecinco se ha hecho algún que otro retoquito de cara a la nueva temporada y el parecido con la vidente es de los más perturbador, hasta la mismísima Esperanza está flipando y lo ha compartido en sus redes.

Estas no son las únicas comparaciones y comentarios que ha recibido Ana Rosa, la periodista ya sabe lo que es volver al trabajo con un cambio de look, ya que esta no es la primera vez que nos sorprende con un estilo más juvenil. Pero oye, no seremos nosotros quien la critiquemos, esto cada vez está más a la orden del día.

Estos últimos meses hemos visto como muchas celebrities nos han impactado con sus cambios, sabemos que envejecer es duro para todos, pero es que algunos no miden a la hora de pasar por el bisturí.

Desde que la familia Matamoros incluyese a una cirujana en el clan, no han parado. A ellos no les ha importado ni la edad, ni el dinero, y podríamos decir, que ni el resultado a la hora de hacer un cambio. Kiko, el patriarca, ha decido cambiar directamente de cara por el módico precio de 45.000 euros, según comentaron sus compañeros en Viva la Vida.

Su hijo Diego Matamoros, sigue la tradición, y ha pasado por las manos de su nueva pareja Carla Barber, una médica especializada en medicina estética, con una cirugía abdominal y con elevado los glúteos. Vamos que no tiene ganas de ponerse en serio con el deporte y ha querido acortar el camino con la misma operación que se hizo la mismísima Leticia Sabater. ¿Quién no recuerda ese momentazo?

Según expertos estamos en un momento de fiebre por la estética que se ha disparado con el uso de las mascarillas. Tapar una parte de nuestro rostro ha hecho que resalten zonas que, para algunos, no están como deberían. Los más valientes se han aventurado con retoques como una blefaroplastia, que es una operación de párpados

Otros, directamente han aprovechado que pueden ocultarse un poquito más y han querido lanzarse con una clásica rinoplastia, lo que viene siendo una operación de nariz, con el pecho o con las liposucciones.

Recuerda, para no perderte el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.