Jaime Lorente: "Con el éxito de 'La Casa De Papel' mi vida dio un giro de 180 grados y fue el caos"

No es muy atrevido afirmar que Jaime Lorente es uno de los rostros más reconocidos de nuestro país, tanto dentro como fuera de España. Y es que el enorme éxito internacional de La Casa De Papel ha hecho que la cara de Denver sea, entre otras muchas cosas, una de las más seguidas en Instagram, plataforma en la que el murciano supera los 15 millones de seguidores.

Datos en los que también han contribuido su papel en Élite, otra de las apuestas más fuertes de Netflix por la ficción española y en la que Jaime Lorente da vida a Nano.

Éstos son tan solo dos de sus más reseñables éxitos recientes y, a juzgar por las palabras del actor, los que más le han cambiado la vida, ya que, tal y como él mismo ha narrado en una entrevista con Icon, tras el triunfo de La Casa de Papel su vida dio un giro de 180 grados. Un cambio que, aunque le ha traído infinidades de oportunidades y experiencias positivas, no le ha resultado nada fácil: "Todo pasó en muy poco tiempo y nadie te enseña a llevarlo”. Algo en lo que coincide con su compañero de reparto en ambas series, Miguel Herrán, quien admitió haber odiado la popularidad.

Y es que, el actor ha explicado en dicha entrevista cómo la fama llegó a afectarle a nivel emocional y cómo le influye el hecho de que la gente le reconozca por la calle. Una pérdida de intimidad con la que Jaime Lorente ha desvelado no sentirse muy cómodo: "Por mucho que me cubra, la gente me reconoce. Es cierto que llevar gran parte de la cara tapada da un respiro pero aún así me paran", refiriéndose a la situación actual en la que es obligatorio el uso de las mascarillas.

Y aunque Jaime Lorente afirma que hay compañeros que lo llevan mejor, él cuenta que ha tenido que recurrir a ayuda profesional para poder asimilar el drástico cambio de vida que se le vino encima tan repentinamente. La clave para su bienestar, según ha dicho el actor, ha sido aprender a decir que no poniéndose en relieve a sí mismo: "Al final se trata de respetarse a uno mismo. Me ha costado mucho porque antes era incapaz de negarme cuando me paraban por la calle o en un restaurante para que me hiciera una foto. Pero he aprendido a hacerlo porque cuando decía que sí sufría muchísimo. Una simple foto me tenía media hora amargado."

No es ni mucho menos el primer famoso al que la popularidad le ha traído más de un disgusto. Un asunto en el que Jaime Lorente parece haber encontrado la solución equilibrada para no sufrir y sobre la cual también ha sabido ponerse en el lugar de los fans: "Entiendo que estoy en el salón de la casa de muchísima gente, incluso en la cama, y resulto muy familiar, pero si yo no me creo mi burbuja no sobrevivo a esto."

Si algo queda claro es que no hay nada más importante que el respeto mutuo.