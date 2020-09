Por qué no nos sacamos de la cabeza el ‘Can't Get You Out Of My Head’ de Kylie Minogue 19 años después

"La la la, la la la la la, la la la..." Pocas canciones se pueden reconocer tan fácilmente con un estribillo tan sencillo. Kylie Minogue reventó todas las expectativas y listas de éxitos con Can't Get You Out of My Head y aún hoy, 19 años después de su lanzameinto, sigue siendo considerada por muchos como el mejor tema de la australianda, y uno de los más icónicos de su larga y fructífera carrera.

La artista está a punto de lanzar un nuevo disco, y está preparada a lanzarnos de nuevo a la pista de baile con un sabor discotequero que ya hemos escuchado con su primer adelanto. Pero Kylie sabe que nos gusta la nostalgia, que recordar los tiempos mejores y las canciones de nuestra vida nos hace más felices. Por eso, cuando se cumplen 19 años del lanzamiento de con Can't Get You Out of My Head, la artista ha lanzado una pregunta en las redes para todos sus seguidores, y quiere saber dónde estábamos cuando lanzó esa canción en 2001 dentro de su octavo disco de estudio, Fever.

Fue escrita por Cathy Dennis y el ex guitarrista de Mud Rob Davis. Originalmente, crearon el tema para S Club 7, después de que su manager Simon Fuller pidiera una canción pegadiza y que funcionara para el grupo de pop británico. Finalmente la descartó y pasó por varias manos antes de su destino final. Se reunieron por último con el ejecutivo la discográfica de Minogue, Jamie Nelson, quien, después de escuchar la cinta de casete con la demo de la canción, la reservó para que Minogue la grabara.

WOW ... #cantgetyououtofmyhead is 19 today!! ❤️ Tell me, where we’re YOU when you first heard this song? pic.twitter.com/5GedN9sJTG — Kylie Minogue (@kylieminogue) September 8, 2020

Dennis, uno de los autores, se refirió así a la canción en la revista Songwriting: "Fue orgánico, no intentamos hacer nada artificial, así que cuando algo chispeó, ambos pudimos abrazarlo y saltar sobre él y seguirlo".

Este tema fue el primer gran éxito de Minogue desde The Locomotion, que alcanzó el número 3 en las listas en 1988. Se convirtió en el sencillo más exitoso de la cantante hasta en la fecha en la historia musical. Fue un éxito global al alcanzar el número uno en más de 40 países, como Australia, Reino Unido, Alemania, España, Francia, Italia, Irlanda, Nueva Zelanda o Suiza. Fue además la melodía más radiada de la década de 2000 en el Reino Unido, según PRS for Music, incluso por encima de Toxic de Britney Spears.

Gran parte de su éxito se debe al videoclip con el que se presentó la canción, algo completamente novedoso y nunca visto hasta la fecha. La directora de vídeo, Dawn Shadforth, presentó a una Kylie con un vestido más que reconocible, conduciendo un automóvil en un futuro desde la perspectiva del estilo de la utopía de los años 60.

Por qué no nos sacamos de la cabeza el ‘Can't Get You Out Of My Head’ de Kylie Minogue 19 años después

Su traje blanco de caperuza, con un escote acentuado y cortes reveladores, fue ampliamente discutido por su estilo y la sexualización a la que se sometía a la cantante. En su libro La la la, el modista William Baker admitió que el baile robótico fue desarrollado a propósito para relacionar a Minogue con un estilo muy concreto de coreografía, al igual que a Madonna llevamos décadas asociándola con un estilo de moda muy concreto. De esta forma, lo que se pretendía era construir tendencias para que Minogue se saliera de lo habitual, no introducirla en una corriente ya existente.