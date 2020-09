El hilo sobre Ester Expósito que ha levantado la polémica: ¿maquillaje o cirugía?

Hace unos días, una usuaria de Twitter publicó en su cuenta personal un hilo en el que analizaba, a su juicio, si el cambio físico de Ester Expósito se debía al maquillaje o a la cirugía.

Utilizando diversas fotografías comparativas y argumentando sus opiniones con efectos de algunos de estos retoques estéticos (sin criticarlos, ojo), el usuario explicaba paso a paso las mejoras que creía que la popular actriz se habría hecho en los últimos años.

Insistimos que se trataba de un hilo opinativo sin una sola crítica a que Ester Expósito hubiera utilizado la cirugía estética. "HILO acerca de cómo reconocer cirugía / medicina estética VS. maquillaje. Ejemplo práctico: Ester Expósito. He visto sus fotos en el festival de Venecia y me he dado cuenta de que ya ha alcanzado su peak y por eso la considero perfecta para este hilo jiji. EXHIBIT A 😄 Tip 1: cuando alguien lleva fillers en la cara (aka rellenos de ácido hialuronico o bótox) se puede reconocer fácilmente con una foto sonriendo porque crean un efecto “cara hinchada” al que cariñosamente llamo efecto kylie jenner" comenzaba la explicación de esta tuitera.

"Pero nuestro ojo se ha familiarizado mucho con este tipo de retoque y por eso somos capaces de detectarlo antes que otros, pasó un poco igual con el pecho en su momento. LABIOS: no hay mucho más que añadir" escribía mostrando dos fotografías con una importante diferencia en los labios de la intérprete. "ÓVALO FACIAL: Ester se ha definido la mandíbula probablemente con AH, el mentón es súper importante en la belleza, Angelina y Bella Hadid approves 🥵 EXTRAS: probablemente baby botox en la frente para controlar el gesto de bad bitch que tanto le gusta y algún retoque de AH en la punta de la nariz para terminar de armonizar el resto" concluía explicando que el retoque en las mejillas quizá a la larga podía ser el más perjudicial para las mujeres que se lo hacen.

Como habéis podido leer se trata de una opinión razonada bastante plausible aunque Ester Expósito nunca ha reconocido haberse hecho ningún retoque. Sin embargo, en los últimos días su autora se ha visto en la obligación de borrar el hilo después de recibir centenares de críticas por parte de otros usuarios de Twitter.