BLACKPINK da el salto a Netflix con ‘Light Up The Sky’

Las chicas de BLACKPINK no paran de cosechar éxitos, pero parece que la industria de la música se les ha quedado corta. La girlband ha anunciado su nuevo y emocionante proyecto en Netflix, y sus fans no han tardado en revolucionar las redes sociales.

Las intérpretes de Ice Cream dan el salto a la plataforma de la mano de un documental que mostrará lo que se esconde en el backstage de uno de los grupos más exitosos del panorama actual. Light Up The Sky se estrenará el 14 de octubre.

De momento se desconoce que otros datos reveladores nos ofrecerán con este esperado proyecto, aunque estamos seguros de que aumentará nuestras ganas de formar parte de una girlband de éxito y bailar tan bien como ellas. "Ojalá tener el botón de ser todas ellas a la vez", señala la cuenta de Netflix en sus redes sociales. ¡Cuánta razón!

Ojalá tener el botón de ser todas ellas a la vez. '#BLACKPINK: Light Up the Sky' llega el 14 de octubre. pic.twitter.com/0xKcM2hXjh — Netflix España (@NetflixES) September 9, 2020

Como mencionamos en líneas anteriores, el ejército de fans del grupo no tardó en hacerse ver en Internet, inundando las redes sociales de mensajes relacionados con esta buena nueva. Que se entere todo el mundo: BLACKPINK in your area!

Este proyecto audiovisual llegará tras el lanzamiento del primer álbum de estudio en coreano de la banda, que aterrizará en nuestras vidas a principios de octubre de este año. De este disco ya hemos podido escuchar dos avances. El primero de ellos llegó con How You Like That, canción con la que irrumpieron en las listas de éxitos internacionales. Aunque esto se repitió con el lanzamiento de Ice Cream, su colaboración con Selena Gomez.

Está claro que todos tenemos más sed de BLACKPINK, y ellas están dispuestas a saciarla en todos los formatos.