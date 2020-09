Carla Díaz (‘Madres’): “Después de hacer la serie me han escrito muchas niñas que tienen el mismo problema”

Después de poder verla en Amazon Prime Video durante el confinamiento, Madres se ha estrenado en abierto en Telecinco. Nos invita a entrar en un hospital, en la sección de pediatría donde Elsa, una adolescente con anorexia, lidia con su enfermedad. Carla Díaz es la actriz que da vida a este personaje que nos acerca a una enfermedad más común de lo que a veces podamos pensar.

Su proceso de lucha y, el dolor de una madre que está a su lado en todo momento, interpretada por Belén Rueda, centran una serie que refleja el sentir de todas esas madres que viven prácticamente en un hospital. Adolescentes en coma que despiertan después de un año, adolescentes con cáncer o con anorexia… situaciones duras que afrontan de maneras muy distintas.

Este personaje le ha permitido a Carla verse como una de esas adolescentes y reconoce que le da mucha pena.

¿Cuál es el feedback que te ha llegado hasta ahora?

Muy bueno, a la gente le ha gustado mucho. Ayer me dijo una mujer que le había gustado muchísimo la serie y que le había venido muy bien. Casi todo el mundo la ha visto en el confinamiento que es cuando se estrenó y muy bien, estamos muy contentos.

Tu personaje tiene anorexia, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esta enfermedad ahora que te has acercado a ella?

Es una enfermedad muy complicada pero lo que más me ha llamado la atención es que es super común, más común de lo que nos pensamos y lo pasan niñas muy pequeñas. Es una enfermedad muy difícil de curar y controlar porque es de la cabeza, y es muy complicado, da mucha pena. Después de hacer la serie me han escrito muchas niñas que tienen el mismo problema.

¿Qué te han dicho?

Que se sentían muy identificadas. Me contaban su historia y decían que al ver la serie habían tomado fuerzas y que tenían más esperanza y más ilusión y es una alegría.

¿Te has llegado a ver con las costillas marcadas?

No. En la serie es una doble, el cuerpo que sale no es mío. Luego ponían mi cara.

¿Y qué sensación produce verse así?

Es muy fuerte. Me da mucha pena que exista esto. Me hacía entender muy bien al personaje. Este tipo de enfermedad te da una distorsión de la realidad y verla así en la pantalla se entiende muy bien. Es una mierda, esto nos viene un poco de la sociedad en la que vivimos. Si no hubiera esta sociedad esto no existiría.

Elsa es una adolescente que lucha contra la anorexia. / Foto cedida por Mediaset

¿Alguna vez has hecho dieta para acercarte a esos cánones pre establecidos?

No. Me cuido al comer, pero nunca he llegado a hacer dieta. Desde pequeña he bailado mucho y tampoco hacía falta. En realidad, no hace falta nunca… ¿lo ves? Estamos fatal educadas, te lo acabo de decir… ‘no hacía falta’. Está en el subconsciente todo el rato.

¿Qué te ha enseñado Belén Rueda como actriz y como madre?

Es muy guay trabajar con ella porque lleva años en esta profesión y conoce perfectamente todo. Aparte de que tiene un talento increíble es que sabe muchísimo, sobre todo. Es un lujo estar al lado de ella y verla trabajar.

Belén Rueda es la madre en la ficción de Carla Díaz. / Foto cedida por Mediaset

¿Has entendido a tu madre de otra manera después de hacer esta serie?

Sí, puede ser. Con mi madre tengo una relación muy diferente. Mi madre y yo somos muy buenas amigas desde siempre. Claro que hemos discutido, como cualquier madre e hija, sobre todo en la adolescencia, pero, sí, ha sido una relación muy sana desde siempre.

¿Qué es lo que más veces te ha repetido tu madre?

Jajaja… Carla, recoge el cuarto…

¿Qué es eso que te gustaría heredar de ella?

Me gustaría heredar la forma en la que aprende todo el rato y evoluciona todo el rato. La forma en la que escucha, me gustaría heredar el cómo escucha mi madre.

Hay momentos en los que Elsa resulta insoportable, ¿ha sido difícil mantener siempre la empatía con ella?

Es que hay que entender que Elsa tiene una enfermedad. Si entiendes la enfermedad, entiendes a Elsa, van de la mano. Al principio es difícil, pero es que realmente su mente, en ese momento, funciona así.

La vida en un hospital en 'Madres'. / Foto cedida por Mediaset

Enamorarse en un hospital, ¿cómo has entendido el amor entre enfermos?

Es igual que fuera del hospital solo que en situaciones diferentes. Imagino que se vive todo como mucho más intenso y con más miedo. Todo se intensifica mucho más.

Entender la enfermedad en gente joven es mucho más difícil que en gente mayor, ¿cómo es la sensación de tener pandilla de amigos enfermos?

Es también muy diferente. Son niños que tienen un punto de mido que está ahí latente. En la serie se ve mucho en el personaje que interpreta Guillermo Campra. Es todo más intenso, tanto para bien como para mal.

¿Cómo estás viviendo tú la situación actual de pandemia?

Como todo el mundo, como se puede. Intento que no me llegue demasiado el miedo porque creo que no es nada sano ir con tanto miedo por la vida, creo que no es nada sano. Intento aceptar esa nueva normalidad e integrarla en mi vida intentando que cambie lo menos posible.

La sintonía es de Amaral, ¿recuerdas cuándo escuchaste por primera vez la canción?

Fue cuando vimos por primera vez el comienzo de la serie y estábamos muy emocionados todos y con muchos nervios.

¿Por qué no te dejan tener el pelo largo?

Eso me pregunto yo, no lo sé. Les gusto más en corto. A mí tampoco me importa. Tengo ganas de tenerlo largo un poco, pero creo que si lo dejara crecer me cansaría y me lo volvería a cortar yo mismo. Llevo mucho tiempo con el pelo corto y me he acostumbrado a no tener que cuidármelo tanto como antes, es mucho más cómodo.

¿Tu serie de médicos favorita?

La verdad es que nunca he visto series de médicos, igual Dr House, esa me hacía gracia de pequeña.