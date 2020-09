Samantha y Flavio: las pruebas que demuestran que son una de las parejas del año

Después de muchas sospechas, ya es conocido por todos que Samantha y Flavio, ex concursantes de la última edición de Operación Triunfo, comparten algo más que una bonita amistad. Una relación que comenzó en la academia y que se vio afectada por la distancia del confinamiento, aunque no debilitada porque a día de hoy y después de un verano juntos, se han convertido en una de las parejas del año.

Tanto que ya hay quien no duda en referirse a ellos como "Flamantha", ¡casi nada! Y es que Samantha y Flavio no paran de dar muestras de lo unidos que están, algo que se percibía desde el principio.

Ambos están triunfando con sus primeros sencillos en solitario, Samantha con su más reciente canción Quiero Que Vuelvas, la cual nos presentó en una entrevista en LOS40 y Flavio con su recién estrenado single Yo Con Yo Mismo. Carreras con las que se están ganando el cariño de muchos fans, también fuera de lo estrictamente musical, ya que por ejemplo, la alicantina se ha ganado los aplausos de mucho con sus labores por dar visibilidad a los problemas auditivos.

Pues bien, entre medias de tanto éxito, ambos miembros de la pareja no dudan ni un segundo en ensalzar los trabajos del otro. Y es que no han dudado en anunciar sus respectivos singles entre muchos halagos.

Es difícil decirlo, pero creo que he encontrado la manera de entenderlo, y es gracias a esta canción, porque esta persona tiene el alma llena de música, llena de verdad, y todo es innato, nunca me cansaré de escucharte ni de decírtelo. https://t.co/E1CwnbPfkC via @YouTube — SAMANTHA (@_samanthagg) September 4, 2020

Una demostración de amor que no se queda solo en las palabras, si no también en todo lo que conlleva el lenguaje no verbal. Como esta mirada que le dedica Samantha a Flavio que, por si no hablase por sí misma, acompaña con estas palabras: "Esta es mi cara de orgullo. Porque es que estoy más contenta por el, que puedo reventar en cualquier momento. Te quiero, te aprecio y es un orgullo tenerte como amigo, te lo mereces todo, ya no puedes ser más buena persona y mejor músico. Vas a llegar alto, y te voy a llevar al millón con mis manos, te lo mereces más que nadie Flavio."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SAMANTHA (@_samantha) el 9 Abr, 2020 a las 4:00 PDT

Y es que los fans de ambos artistas están como locos con esta pareja, a la que no paran de enviar buenos deseos. De hecho, hay quienes piden por redes sociales "boda ya". Hasta el momento y por lo que respecta a ese tema parece que aún es demasiado pronto, pero lo que sí sabemos es que todo apunta a que han apostado muy fuerte el uno por el otro.

Quédate con alguien que te mire así, yo lo hice. pic.twitter.com/FnaomHTfb1 — SAMANTHA (@_samanthagg) July 27, 2020

Otra de las señales con las que su fandom muere de amor es con las veces que Flavio muestra cómo intenta adaptarse a las costumbres de la alicantina, incluyendo los mensajes que el murciano escribe en valenciano.

Por si esto fuera poco, Samantha y Flavio también han compartido imágenes de cómo han pasado sus vacaciones de verano, en las que entre proyecto y proyecto, también han tenido hueco para un baño. ¿Lo que más gusta a sus fans? Su naturalidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SAMANTHA (@_samantha) el 5 Ago, 2020 a las 2:28 PDT

Aunque si hay algo que ha enamorado por completo a los seguidores de estos jóvenes artistas has sido la reacciones del padre de Samantha ante su relación. Tanto que un inesperado tweet se coló entre medias de un hilo en el que se pedían posibles preguntas para los triunfitos en una entrevista. Quién iba a imaginar que sería el propio padre de la cantante quien sugeriría la pregunta: "Pregúntale a Flavio cuándo volverá a Beniarrés." Tweet ante el cual Samantha respondía con un contundente: "Papa!!!" a modo de regañina.

¡El amor está en el aire!