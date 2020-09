La verdadera razón por la que Nico de ‘Rebelde’ se fue de la telenovela tan pronto

No, no estamos en 2004, pero RBD vuelve a estar en boga de todo el mundo. ¡Y no nos extraña! El grupo mexicano salido de la famosa telenovela juvenil Rebelde ha subido toda su discografía a las plataformas digitales musicales. Vamos, que los fans llevan en bucle desde entonces con Solo quédate en silencio.

Ahora solo queda que alguna de las plataformas de streaming se anime a comprar los derechos de emisión de los 440 episodios de la serie. Aunque han pasado catorce años desde que el Elite Way School cerró sus puertas, es verdad que la ficción sigue dando que hablar (y no solo porque ya estén preparando un reboot).

Aunque todos nos acordemos de Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, por las clases del famoso instituto mexicano pasaron una decena de jóvenes más. Uno de ellos era Nico Huber, un judío que escondía su religión y que termina siendo el primer amor de Lupita.

Los fans de la serie saben que el personaje de Nico se despide a principios de la segunda temporada de la serie. Es verdad que el actor vuelve al final, pero de manera muy breve.

Pues bien, parece que ahora entendemos qué es lo que ocurrió realmente. Y es que el actor que le dio vida a Nico, Rodrigo Nehme, ha hablado sin tapujos sobre el motivo que lo sacaron de la serie.

El actor ha estrenado su cuenta de TikTok por todo lo alto, desvelando algunas de las incógnitas que los fans de Rebelde se han preguntado durante años. ¿La más repetida? Por qué abandonó la serie.

Nehme contestó que Nico en un principio nunca iba a volver a la serie pero que el público pedía su vuelta. Los fans no entendían que si se fue nada más empezar la segunda temporada por qué aparecía en las fotos promocionales.

“Voy a compartir un detalle que en mi opinión pudo haber influido para que el personaje saliera definitivamente de la historia ya que estábamos pegados al aire y la estaban escribiendo conforme los días pasaban”, empieza sincerándose Rodrigo.

“Estaba buscando renegociar mi sueldo con uno de los productores. No me dio la cita y lo confronté en una visita de foto y lo hice pidiendo que me subieran el sueldo frente a otros actores. Eso creo que le molestó y tal vez ahí pudo haber sido algo que influyó para que buscarán cómo introducir otro personaje como amor de Lupita y ese fue Santos”, continúa explicando.

Además, en otro vídeo de TikTok, Rodrigo contesta a la pregunta de con quién se llevaba mejor de todo el elenco:

“Antes de comenzar a grabar, realmente nos hicimos amigos todos en los talleres y me llevaba mucho con ‘Poncho’ porque además vivíamos muy cerca y nos íbamos juntos a los llamados, pero realmente nos llevábamos bien todos”.