No solo ocurre con los instrumentos, hay prendas de ropa y complementos que son enormemente valorados por quien los lleva, tanto que se convierten en un auténtico talismán para ellos. Y si esta persona es una legendaria estrella del rock, ese objeto cobra un valor mucho más alto, sobre todo después de la muerte de su dueño.

Es lo que ocurrió con la chaqueta que Kurt Cobain lució en el MVT Unplugged en el que tocó con Nirvana poco antes de su muerte. Fue subastando y superó todas las expectativas al llegar a los 300.000 euros el año pasado. Ahora, su compañero en la triste generación de los 27, Jimi Hendrix, ha sido noticia por una nueva subasta relacionada con él, en este caso de un complemento con el que el músico ha sido siempre muy identificado.

Se trata de su legendaria boa rosa de plumas, prenda que el cantante de Seattle usó durante su legendaria presentación en 1967 durante el Monterey Pop Festival. Después del recital, Hendrix le regaló el accesorio al fotógrafo Karl Ferris cuando regresó a Londres.

Aprovechando que el próximo 18 de septiembre se conmemorará el 50 aniversario de la muerte del músico, el fotógrafo la ha puesto a la venta. "Jimi lo llamó su 'boa mágica' porque le trajo mucha suerte, ya que lo usó en la portada de su debut Are You Experienced y en su mejor concierto, Monterey Pop", asegura. Además, ha contado que ha puesto a la venta la prenda con una selección de fotografías de 1967 como tributo al legendario músico.

La historia de la boa mágica de Jimi Hendrix que usó en el Festival de Monterrey de 1967

La boa, subastada por la casa Omega Auctions, se esperaba que llegara hasta las 15.000 libras, ha llegado a la no despreciable cifra de 14.500. Hay que recordar que, en la portada de Are You Experienced la boa parece amarilla, pero eso se debió a la luz infrarroja que se empleó en la sesión de fotos para el disco.

Portada del disco 'Are Your Experienced' de Jimi Hendrix Experience, lanzado el 23 de agosto de 1967. / Michael Ochs Archives/Getty Images

El mes pasado, la guitarra eléctrica japonesa sde Hendrix que usó a principios de los 60 se vendió por más de 160.000 libras en otra subasta.