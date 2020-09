Hilary Duff sube una foto de su hija y todos opinan lo mismo: “He tenido un flashback”

Los años pasan y aquellos ídolos adolescentes, al igual que nosotros, han crecido. ¡Y es que, aunque parezca mentira, han pasado veinte años desde que cambiamos de milenio! De hecho, muchas de las estrellas juveniles que lo petaban a principios de los 2000’s, ahora se encuentran en sus treinta y ahora darían vida a los padres del protagonista en la serie teen.

Es el caso de Hilary Duff. La cantante, actriz y empresaria fue una de las adolescentes más mediáticas gracias a la fama que supuso la serie Lizzie McGuire. Después de esta ficción, la artista protagonizó una decena de películas como Doce en casa, Una cenicienta moderna o Cadete Kelly.

Además, como toda buena estrella Disney que se aprecie, Hilary empezó una carrera musical en la que destacaron temas como Wake Up, Come Clean o So Yesterday. Vamos, que la joven estaba hasta en la sopa por aquel entonces.

Pues bien, ahora la actriz ha sorprendido con una foto de su hija Banks, de un añito. La peque, que es fruto de la relación que mantiene la artista con el músico Matthew Koma, ha llamado la atención de los 15 millones de seguidores y seguidoras con los que cuenta Duff en Instagram. ¿La razón? El increíble parecido que tiene con su madre.

Banks, que es la segunda hija de Hilary (tuvo a Luca junto a su anterior pareja, el jugador de Hockey Mike Comrie, hace ocho años), es idéntica a su madre. Con los mismo ojos claros y la melena rubia, la peque aparece en la última publicación de su madre y todos los comentarios coinciden: son como dos gotas de agua.

“Dios mío, esa expresión es tan Lizzie McGuire, ¡adorable!”, “Ella es igual que tú”, “He tenido un flashback de los días de Lizzie McGuire”, “la pequeña Lizzie McGuire” o “Parece tu gemela en pequeña”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Si en algún momento Disney vuelve a dar luz verde a la vuelta de Lizzie McGuire quizá podrían coger a la pequeña Banks como hija de la actriz. ¡O incluso en flashbacks de su infancia! Todo vale.