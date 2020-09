Dua Lipa recuerda la canción que le hizo ganar su primer Grammy

Dua Lipa se ha ganado un merecido hueco en la industria musical internacional a base de sumar éxitos, uno tras otro. Expansión de una carrera que ha tenido como colofón el lanzamiento de su último disco, Future Nostalgia, con el que dejó al mundo entero sin palabras con su peculiar rescate de los sonidos disco típicos de los setenta y ochenta y que ahora se ha atrevido a remezclar con artistas de la talla de Madonna o Gwen Stefani.

Sin embargo, Dua Lipa no es de las que se olvidan de sus orígenes. Sobre todo, porque, aunque si nos fijamos en el volumen de trabajo de la británica bien pareciera que lleva años y años acompañando a nuestros oídos, en realidad fue en 2015 cuando dio el gran salto gracias a Hotter Than Hell. Por eso, Dua Lipa ha querido rendir un homenaje en sus redes sociales a un tema que, sin duda, marcó el rumbo de su trayectoria y con el que nos demostró que no solo tenía voz suficiente como para convertirse en una diva pop de nuestro tiempo, sino que, el baile tampoco se le resistía. Y es que, aunque parezca mentira, hace ya dos años Dua Lipa sorprendía de la mano de Mark Ronson y Diplo (Silk City) con los ritmos de Electricity.

"Me perdí el segundo aniversario hace 5 días de esta canción mágica que comparto con Mark Ronson y Diplo... Electricity siempre será un punto de inflexión personal para mí, que me ayudó a moldearme y me dio coraje especialmente durante la última parte de la campaña de mi primer álbum. Feliz cumpleaños atrasado (...) Mi primer Grammy también", unas palabras cariñosas con las que Dua Lipa ha querido resaltar lo que ha significado esta canción en su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DUA LIPA (@dualipa) el 10 Sep, 2020 a las 2:15 PDT

La verdad, no es sorprendente que Dua Lipa recuerde esta canción como una de las que ha marcado el rumbo de su carrera, sobre todo teniendo en cuenta que le valió su primer Premio Grammy en la 61º edición de los premios en 2019 por "Mejor Grabación Dance". Un premio al que algo más tarde y en esa misma gala se sumaría el de "Mejor Artista Revelación" para la británica.

Y es que la fusión entre Silk City y Dua Lipa resultó cuanto menos impactante, con un vídeo que está considerado por muchos uno de los más sexys de la cantante. Por si esto fuera poco, la relación entre la intérprete de Don’t Start Now y Mark Ronson parece no haber terminado ahí, ya que, la química entre ambos durante la grabación de Electricity prometía nuevos trabajos juntos, aunque al final el nombre del productor no haya resultado finalista entre el tracklist de Future Nostalgia.

Quién sabe si en un futuro Dua Lipa y Silk City volverán a hacer "saltar chispas".