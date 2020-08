Dua Lipa, Rosalía o Lizzo, las nuevas divas del pop que han cambiado las reglas del juego

Son los nuevos íconos mundiales femeninos de la música, alejadas de ser simplemente súper estrellas con voces preciosas, las nuevas divas del pop representan a las mujeres del siglo XXI. Nombres como el de Dua Lipa, Lizzo, Halsey o, en nuestro país, la admirada Rosalía, se unen a otro más veteranos como el de Taylor Swift en una misma causa, que sus canciones cambien las reglas establecidas y remuevan conciencias. Todas ellas con carreras que comenzaron siendo muy jóvenes y tras las cuales hay mucho esfuerzo y trabajo. Ellas son el relevo generacional como "artistas revelación" a cantantes de la talla de Beyoncé, Rihanna, Lana del Rey o las míticas Christina Aguilera y Britney Spears, sin olvidarse de la incombustible Madonna. Ellas son las nuevas divas del pop.

El magnetismo de Dua Lipa

La británica de origen kosovar comenzó su carrera en el mundo de la moda, pero sus estudios de música desde muy temprana edad le sirvieron para abrirse camino con sus canciones, mundo en el que, como otros mucho de su generación, arrancó gracias a sus vídeos en Internet. Fue en 2016 cuando alcanzó repercusión mayor repercusión con éxitos como Be the one.

A día de hoy, con hits a sus espaldas como New Rules, No Lie junto a Sean Paul o One Kiss, se encuentra plenamente inmersa en los últimos retoques de su álbum de remixes de Future Nostalgia, su segundo trabajo con el que ha rescatado la música disco gracias a grandes canciones como Don’t Start Now o Physical. Una carrera que avanza a la velocidad de la luz y que aparece muy marcada por el mundo de la moda, ya que, más allá de ser fuente de inspiración de una generación entera, Dua Lipa ha llegado a hacer sus pinitos como diseñadora. Música y moda, de la mano en un proyecto en el que no se olvida de los mensajes de empoderamiento femenino, algo que demostró en su ponencia en la Universidad de Cambridge sobre el papel de la mujer en la industria de la música.

Ariana Grande, la voz de los millenials

A muy temprana edad y bajo la bendición de Gloria Estefan, Ariana Grande comenzó a destacar gracias a la potencia de su voz, la misma que le ha hecho convertirse en una de las más grandes divas del pop actual y por la que fue apodada como "la nueva Mariah Carey". Ella no solo tiene talento, también tiene la actitud de diva adquirida tras muchas experiencias, buenas y malas, desde que se diera a conocer en una serie juvenil de la cadena Nickelodeon.

La muerte de su ex novio Mac Miller, una dolorosa ruptura sentimental y la trágica experiencia de los atentados de Manchester durante uno de sus conciertos han marcado con fuerza el carácter de este artista, todo un ejemplo de superación personal que se aprecia en sus dos últimos trabajos, que le han servido para llevar a cabo el tour más rentable hasta la fecha.

El fenómeno Rosalía

La diva "made in Spain" por excelencia. Rosalía vive en una constante suma de éxitos, convirtiendo en oro todo lo que toca a nivel mundial. Fue su segundo álbum y proyecto de fin de estudios, El Mal Querer, el que le catapultó al reconocimiento internacional gracias a su fusión del flamenco nunca antes vista. Pero no solo es un triunfo en lo musical, sin quitarle ningún tipo de mérito y teniendo en cuenta que ni los ritmos latinos se le han resistido, la imagen también es una de sus grandes victorias. Todo cuenta, desde la estética de los videoclips hasta la suya propia, tras la cual vela su hermana, fiel compañera allá donde vaya. Rosalía ha creado tendencia con sellos personales como las plataformas o sus inconfundibles y exageradas uñas que, como ella canta en Aute Cuture "uñas de Dvine ya me las han copiao".

Segura de sí misma, con años de trabajo y sacrificio a sus espaldas, ella es un ejemplo de que "querer es poder" y que, a veces, los sueños se cumplen, algo que ella misma repite implícitamente al narrar la historia de su disco producido en casa. Abanderada del empoderamiento femenino, el mensaje de sus canciones inspiradas en la novela Flamenca son un ejemplo en sí mismo de la lucha de la mujer, algo que también deja claro en sus directos con su elenco de inseparables bailarinas. Rosalía se ha convertido en una diva en tiempo récord capaz de conquistar a las mismísimas Kardashian.

Taylor Swift y su transformación de cándida a súper mujer

Ella, Miss Americana es otra mujer hecha a sí misma. Se ganó el cariño de su público desde muy joven como cantante country y, en muy poco tiempo, se convirtió en la "niña de América". Sin embargo, no todo lo que encontró a su paso fue un camino de rosas y el incidente protagonizado por Kanye West en los MTV Video Music Awards de 2009 marcó el futuro de su carrera. Resurgió de sus cenizas y consiguió volver a lo más alto de la música, tanto que los últimos Premios American Music Awards la coronaron como artista de la década. Inspirada a través de sus vivencias, su último e inesperado disco Folklore ha batido todo tipo de récords.

Después de años pasando desapercibida en cuanto a opiniones políticas, ha hecho un cambio de 180 grados convirtiéndose en una de las más reivindicativas. Tanto, que hasta se atrevió a lanzar mensajes políticos, en especial, en defensa de los derechos LGTBI+, tal y como demostró el año pasado en su discurso al recibir el premio por el videoclip You Need To Calm Down. Una diva del pop que utiliza su voz para luchar por aquello que considera justo, especialmente, por derechos de las mujeres como el de decidir si quieren o no ser madres.

Lizzo, la perseverancia hecha artista

Con su carácter descarado y esa actitud con la que parece no tener miedo al qué dirán, Lizzo ha revolucionado el mundo de la música, llegando a ser la máxima nominada en los últimos Premios Grammy. Aunque, la suya, ha sido una carrera de fondo, en la que ha pasado por varias formaciones musicales antes de triunfar en solitario con canciones como Juice o Truth Hurts.

Su mensaje es claro y directo: body positive. Lizzo ha aterrizado con la intención de romper los moldes y sus puestas en escena van mucho más allá de ser bailables o divertidas, son demostraciones de confianza en sí misma y exposiciones de que los cánones de belleza no son un patrón a seguir por todos. Una actitud de diva absoluta, en la que ella misma es la primera que es consciente de lo que vale y con la que está conquistando a todo el mundo.

Halsey, feminismo y looks arriesgados son sus mejores aliados

Utilizó la música como vía para escapar de sus problemas económicos y no podía haber sido una decisión más acertada. Halsey ha conquistado con su carácter rebelde, bajo el que se esconden sentimientos a flor de piel.

Un estilo atrevido y actual, con tatuajes y pelo de colores, se sitúa como uno de los modelos a seguir de la llamada Generación Z. Una estética que, junto con su éxito musical, le ha llevado hasta a formar parte como cantante en el desfile de Victoria’s Secret. Su mensaje, una vez más, en defensa a las mujeres. Se ha quejado públicamente del machismo en nominaciones de premios como los American Music Awards y llegó a emocionar al mundo entero con su discurso en la marcha de las mujeres en 2018 en Nueva York, con palabras como: "No seremos libres hasta que todas lo seamos. Grita desde lo más profundo de tus pulmones, sé una voz para todas aquellas que tienen presas sus gargantas."

Ellas son las nuevas divas del pop.