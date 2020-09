Justin Bieber: Cuenta atrás para su nueva canción

Justin Bieber tiene nueva música en camino. A pesar de que el músico publicó el pasado mes de febrero su más reciente álbum de estudio, Changes, una nueva canción estaría a punto de ser estrenada a juzgar por una de sus últimas publicaciones en las redes sociales.

El canadiense utilizó sus cuentas oficiales para lanzar un mensaje críptico: "Una semana". El viernes 18 de septiembre está marcado en rojo en el calendario de muchxs beliebers. Porque el solista enlazó ese mensaje a una página web llamada jbsoon.com que permitía a los seguidores del intérprete pre-reservar la citada canción a través de los principales servicios de streaming.

Del título de la canción o de si se trata de un primer sencillo que de paso a un futuro álbum de estudio no ha dado más detalles. Quien si lo ha hecho ha sido Scooter Braun, el polémico manager de Justin Bieber, quien citando su tuit puso todavía más dudas entre la fiel legión del cantante.

"#NewEraBegins???" ("¿Empieza una nueva era?") escribía en su perfil oficial. Debido a la pandemia mundial, Bieber no ha podido presentar en directo Changes, un álbum de estudio cuya repercusión en las listas de ventas ha sido discreto si exceptuamos Yummy e Intentions junto a Quavo.

Si Justin se decide finalmente a publicar un nuevo disco se convertiría en el sexto de su discografía. Si todo va según lo previsto, estrenando esta canción en septiembre y con la gira mundial prevista para 2021, no cabe duda de que Bieber haría un tour con dos álbumes en directo.

En los últimos meses ha colaborado con varios artistas (Ariana Grande en Stuck with u, Jaden Smith en Falling for you...) e incluso se ha rumoreado sobre posibles colaboraciones con Miley Cyrus, entre otros artistas. Aunque todo apunta a que sería para el disco de ella, quizá sea un 'featuring boomerang' con tema también para el proyecto de Justin Bieber.